Устроивший резню в краснодарском ТЦ преступник дал показания

21 июня 2026, 00:32

Зарезавший женщину в краснодарском ТЦ парень признал вину

Фото: istockphoto/Rawf8

В Краснодаре 19‑летний молодой человек, напавший с ножом на посетителей торгового центра в Краснодаре, признал вину и заявил, что раскаивается в содеянном. Об этом сообщает Телеграм-канал Baza.