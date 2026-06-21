Устроивший резню в краснодарском ТЦ преступник дал показания
В Краснодаре 19‑летний молодой человек, напавший с ножом на посетителей торгового центра в Краснодаре, признал вину и заявил, что раскаивается в содеянном. Об этом сообщает Телеграм-канал Baza.
Инцидент произошёл 20 июня в ТЦ на улице Западный Обход. В результате атаки погибла 41‑летняя женщина, ещё несколько человек получили ранения.
Сейчас следственные органы проводят с подозреваемым необходимые процессуальные действия. Правоохранители выясняют мотивы нападения и назначили комплекс экспертиз, в том числе судебно‑психиатрическую.
Уголовное дело возбудили по статьям об убийстве и покушении на убийство двух и более лиц. Для его расследования сформирована специальная группа, в которую вошли наиболее опытные следователи и криминалисты.
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