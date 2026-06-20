МВД занимается изучением обстоятельств нападения на ТЦ в Краснодаре — Волк

20 июня 2026, 21:30

Фото: istockphoto/Chalabala

Сотрудники МВД России устанавливают все обстоятельства нападения на посетителей торгового центра в Краснодаре. О ходе работы сообщила в телеграм официальный представитель ведомства Ирина Волк.





По предварительным данным, злоумышленнику около 19 лет. Он ворвался в торговый центр с мачете, предварительно взорвав мощную самодельную петарду, после чего начал атаковать окружающих. В результате нападения, по информации источников, погибла одна женщина, еще несколько человек пострадали.





«Мои коллеги разбираются в обстоятельствах жестокого преступления в Краснодаре. Молодой человек в здании торгового центра нанес ножевые ранения нескольким посетителям», — гласит пост.