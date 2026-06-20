«Начал орать»: Напавшего с ножом в ТЦ Краснодара обезвредил Воевода

20 июня 2026, 22:23

RT поговорил с обезвредившим напавшего с ножом в ТЦ Краснодара мужчиной

Фото: istockphoto/blinow61

В торговом центре Краснодара произошло нападение: 19-летний злоумышленник с ножом напал на посетителей, после чего направился в детскую комнату и поджег горючую смесь. В результате инцидента погибла женщина, ещё несколько человек пострадали.





Один из очевидцев, Александр Воевода, находившийся в ТЦ с семьёй, оперативно отреагировал на угрозу, пишет RT. Он отправил жену с ребёнком в магазин, а сам бросился за преступником.





«Между мной и ним находилась девочка на качелях. Снял девочку с качелей, взял детский велосипед, так как не знал, кинется он с ножом на меня или нет. Начал ему орать, чтобы он лёг», — пояснил собеседник.