Устроивший стрельбу в университете в Перми тщательно выбирал день нападения

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Тимур Бекмансуров, устроивший стрельбу из ружья в Пермском государственном университете в 2021 году, тщательно выбирал день нападения. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на имеющиеся в его распоряжении материалы дела.
Студент юридического факультета вуза для массовых расправ выбрал день, когда в университете было наибольшее число студентов и преподавателей. При этом он прицельно стрелял в скопление учащихся, чтобы в результате его действий было как можно больше жертв.
Напомним, что студент первого курса Тимур Бекмансуров открыл стрельбу на территории госуниверситета в Перми 29 сентября 2021 года. Тогда погибли шесть человек, ещё несколько десятков были ранены.
Сам террорист был ранен при задержании, после чего ему ампутировали часть ноги. В декабре 2022 года он был приговорён к пожизненному заключению.
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Напомним, что студент первого курса Тимур Бекмансуров открыл стрельбу на территории госуниверситета в Перми 29 сентября 2021 года. Тогда погибли шесть человек, ещё несколько десятков были ранены.
Сам террорист был ранен при задержании, после чего ему ампутировали часть ноги. В декабре 2022 года он был приговорён к пожизненному заключению.
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Анастасия Чинкова