Utair опровергла информацию о чуть ли не севшем на недостроенную полосу в Чечне лайнере

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Авиакомпания Utah Airways опровергла информацию о том, что принадлежащий ей Boeing якобы не приземлился на недостроенную взлетно-посадочную полосу в аэропорту Грозного (Северный) имени А.А. Кадырова. Об этом авиакомпания сообщила в своем Telegram-канале.
Утверждается, что появившиеся кадры были сделаны в июне 2024 года, когда самолет уходил на второй круг из-за ветрового сноса. Сегодня пассажирский самолет, следовавший рейсом Анталья – Грозный, совершил нормальную посадку, не уходя на второй круг, говорится в сообщении.
Видео инцидента было опубликовано в Telegram-канале Pilot_on_tour. На кадрах видно, как самолет круто снижается над строительной техникой, но набирает высоту, не долетая до земли.
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