В Болгарии назвали возможную причину пожара на заводе «Емко»

12 сентября 2026, 22:34

DPA: причиной пожара на заводе «Емко» в Болгарии могла быть диверсия

Фото сгенерировано Kling ai/«Радио 1»

Власти Болгарии рассматривают версию диверсии в качестве одной из возможных причин возгорания на складе боеприпасов в центральной части страны. Об этом сообщило агентство DPA со ссылкой на руководство МВД республики.





Инцидент произошел в ночь на субботу на производственной площадке компании EMKO, расположенной в районе Горни-Варпишта. По данным местных СМИ, это уже второй подобный случай менее чем за полтора месяца на объектах данного оборонного подрядчика, который осуществляет поставки военной продукции на Украину.



Министр внутренних дел Болгарии Иван Демерджиев, работавший на месте ЧП, допустил вероятность стороннего вмешательства. Информация приводится 12 сентября. Отмечается, что по итогам расследования инцидента в Болгарии проведут комплексную проверку мер безопасности на всех объектах хранения боеприпасов в стране.





«Мы не исключаем внешнего вмешательства, но если условия хранения не соблюдаются, одно не обязательно исключает другое», — сказал Демерджиев.