Утечка произошла на химическом заводе, больше 20 пострадавших
На западе Германии, в земле Северный Рейн — Вестфалия, произошла утечка опасного вещества на промышленном химическом кластере Chempark в городе Дормаген. В результате инцидента пострадали 25 человек, всем им потребовалась медицинская помощь. Об этом сообщает журнал Spiegel.
По предварительным данным, произошёл выброс жидкости, содержащей фосген. Точные причины утечки пока не установили, кёльнская полиция уже начала расследование.
Степень тяжести полученных травм на текущий момент не уточняется. В пожарной службе Кёльна отметили, что информация о состоянии пострадавших пока отсутствует. Также остаётся неясным, произошло ли вдыхание опасного вещества сотрудниками предприятия, сообщила представительница Chempark агентству DPA. Она добавила, что весь персонал, находящийся в непосредственной близости от зоны выброса, носит специальные индикаторные значки, реагирующие на наличие фосгена, — и эти детекторы сработали.
В компании Chempark подчеркнули, что встроенные системы безопасности заработали незамедлительно. Для нейтрализации вещества активировалась паро-аммиачная завеса, благодаря чему облако фосгена удалось оперативно локализовать. Кроме того, измерительные лаборатории заводской пожарной службы, а также профессиональных пожарных подразделений Кёльна и Дормагена провели проверку прилегающих жилых районов — превышений допустимых концентраций не выявили.
Фосген используется в промышленности, в частности, как сырьё для производства промежуточных продуктов при создании средств защиты растений и фармацевтических препаратов. На территории Chempark сосредоточены производственные мощности около 70 компаний химического профиля.
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