Утечка произошла на химическом заводе, больше 20 пострадавших

20 июня 2026, 19:12

Spiegel: 25 человек пострадали при утечке на химзаводе в Германии

Фото: istockphoto/angelp

На западе Германии, в земле Северный Рейн — Вестфалия, произошла утечка опасного вещества на промышленном химическом кластере Chempark в городе Дормаген. В результате инцидента пострадали 25 человек, всем им потребовалась медицинская помощь. Об этом сообщает журнал Spiegel.