Утечка радиоактивной жидкости произошла в Японии

На АЭС «Оганава» в Японии произошел выброс пара с радиоактивными частицами
Утечка радиоактивной жидкости произошла на АЭС «Оганава», которая находится в префектуре Мияги в Японии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителей энергетической компании Tohoku Electric Power.



Небольшой объем пара с радиоактивными веществами обнаружили в турбинном здании станции. Персонал зафиксировал выброс из резервуара для сбора конденсата отработанного пара.

Устранить неисправность повторной затяжкой запорного клапана не получилось. В связи с этим компания объявила о приостановке работы второго энергоблока для проведения внепланового технического осмотра.

На момент инцидента АЭС «Оганава» находилась в режиме пробной эксплуатации в рамках подготовки к возобновлению коммерческой работы. Выброса радиоактивных веществ за ее пределы не произошло.

Лидия Пономарева

