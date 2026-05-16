Железнодорожный мост обрушился в Техасе из-за крупного лесного пожара
В американском штате Техас из-за лесного пожара, охватившего территорию площадью шесть тысяч гектаров, сгорел и обрушился исторический железнодорожный мост. Об этом пишет портал Chron.
Возгорание началось после удара молнии к югу от города Каньон в округе Рэндалл. Высокая температура, низкая влажность и сильные порывы ветра (до 48 км/ч) привели к стремительному распространению огня. Национальная метеорологическая служба США заранее предупреждала о критических пожароопасных условиях в регионе.
В результате ЧП деревянная конструкция моста полностью сгорела, из‑за чего железнодорожные пути остались без опоры и повисли в воздухе. Кроме того, пожар уничтожил несколько домов и транспортных средств.
В целях безопасности власти провели эвакуацию жителей близлежащих районов и закрыли отдельные участки шоссе. Информация о пострадавших не поступала.
Читайте также: