Утечка серной кислоты из цистерны произошла на нижегородской ж/д станции

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В Нижегородской области на железнодорожной станции произошла утечка серной кислоты из цистерны, пострадавших или угрозы экологии нет. Об этом со ссылкой на пресс-службу Горьковской железной дороги сообщает РИА Новости. Отмечается, что вагон отсоединили и отставили на подъездной путь, чтобы ликвидировать течь.
«Сегодня, 6 октября, в 13.30 на станции Игумново Горьковской железной дороги при осмотре состава была выявлена течь груза (серная кислота) в одной из цистерн грузового поезда. Вагон был отставлен на подъездной путь для разгрузки и устранения течи», — говорится в сообщении.В пресс-службе отметили, что из-за утечки никто не пострадал, угрозы населению или природе нет. Причины и обстоятельства случившегося устанавливают профильные службы.
Происшествие также не повлияло на движение других поездов по данному участку железной дороги.
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