Глава Крыма Аксёнов: Все пострадавшие от пожара в Феодосии получат компенсации

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Все жители Феодосии, которые потеряли имущество либо получили иной ущерб в результате пожара на нефтебазе, получат надлежащие компенсации в полном объёме. Об этом заявил глава Республики Крым Сергей Аксёнов.
В своём телеграм-канале он также призвал граждан сохранять спокойствие и не нагнетать обстановку: все компенсационные выплаты по потере имущества будут осуществлены в установленном порядке.
Аксёнов добавил, что на месте ликвидации последствий чрезвычайной ситуации сформирована специальная группировка из сотрудников профильных ведомств. Региональные власти находятся в постоянном контакте с федеральным Центром, а все решения принимаются верно и своевременно.
Глава Крыма также поблагодарил местных жителей, добровольцев, представителей МЧС, администрации Феодосии и всех неравнодушных граждан за помощь в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.
Напомним, пожар на нефтебазе в Феодосии начался накануне, 7 октября, ранним утром. Из-за сильного задымления городские власти приняли решение об эвакуации жителей из домов, находящихся в непосредственной близости от объекта. В пункты временного размещения были вывезены более тысячи человек.
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Аксёнов добавил, что на месте ликвидации последствий чрезвычайной ситуации сформирована специальная группировка из сотрудников профильных ведомств. Региональные власти находятся в постоянном контакте с федеральным Центром, а все решения принимаются верно и своевременно.
Глава Крыма также поблагодарил местных жителей, добровольцев, представителей МЧС, администрации Феодосии и всех неравнодушных граждан за помощь в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.
Напомним, пожар на нефтебазе в Феодосии начался накануне, 7 октября, ранним утром. Из-за сильного задымления городские власти приняли решение об эвакуации жителей из домов, находящихся в непосредственной близости от объекта. В пункты временного размещения были вывезены более тысячи человек.
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Александр Бойцов