«Уверены, она жива»: Следователи вернулись к делу о девочке, пропавшей 13 лет назад

В Перми сотрудники СК РФ вернулись расследованию дела о пропавшей в 2010 году девочке Кате Четиной. Изначально полиция предполагала, что с ребенком произошел несчастный случай, а вот родители считают, что девочка могла быть похищена. Об этом пишет РИА Новости.