Радио1
Главная / Новости / Происшествия/ «Уверены, она жива»: Следователи вернулись к делу о девочке, пропавшей 13 лет назад

«Уверены, она жива»: Следователи вернулись к делу о девочке, пропавшей 13 лет назад

Сотрудники СК вернулись к делу о девочке, пропавшей в 2010 году
09 января 2024, 08:53
Фото: istock / eranicle

Фото: istock / eranicle

В Перми сотрудники СК РФ вернулись расследованию дела о пропавшей в 2010 году девочке Кате Четиной. Изначально полиция предполагала, что с ребенком произошел несчастный случай, а вот родители считают, что девочка могла быть похищена. Об этом пишет РИА Новости.

Семья Четины отдыхала на берегу реки Сылва вместе с друзьями. На следующий день мать девочки заметила пропажу ребенка. Родители вызвали сотрудников правоохранительных органов, но следов девочки не было ни на суше ни в воде. Позже поступила информация, что в этот же день на пост ДПС напали, в результате чего один сотрудник погиб. Все силы были брошены на поиск преступников, в конце концов их нашли и ликвидировали при задержании.

Позже возбудили уголовное дело «Убийство малолетнего». Спустя несколько лет поисков результатов и следов ребенка нигде так и не нашли. В 20


В 2013 году женщину с похожей девочкой увидели в аэропорту. Девочка назвала женщину рядом с ней сопровождающей, из-за проблем с документами их долго не садили в самолет. Об этом сообщали в полицию, но реакции не последовало.

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин потребовал отчитаться о расследовании данного дела. Родители по-прежнему надеется и верят, что ее дочь жива.

Читайте также:

Задержаны подозреваемые в аварии в подольской котельной

На Сахалине пьяный подросток заживо сжег бездомного мужчину

СК: После схода с рельсов вагонов в Забайкалье возбудили уголовное дело

#полиция
#дело
#семья
#уголовное дело
#родители
#девочка
#бастрыкин
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Я тебе шею сверну»: В Москве мигрант схватил за горло девочку и угрожал убийством
Shot: В Москве мигрант напал на шестилетнюю девочку с угрозой «свернуть шею»
09 января 2024, 09:30

Фото: istock / Andranik Hakobyan

В Москве мигрант с криками напал на шестилетнюю девочку в мясном магазине. Он угрожал, что свернет ребенку шею.
Как сообщает телеграм-канал SHOT, девочка с родителями приехали за мясом на Новочеркасский бульвар. Около прилавков мимо проходящий мужчина схватил девочку за шею и сказал, что сейчас убьёт его. Отец быстро отреагировал и повалил нападавшего на пол. На помощь прибежали охранники, вместе они держали его до приезда сотрудников правоохранительных органов.

Накинувшимся оказался 43-летний гражданин Киргизии Жениш Токтосунов, приехавший в столицу примерно 2 недели назад. Он находился в неадекватном состоянии, поэтому ему вызвали скорую психиатрическую помощь, после чего госпитализировали. Проводится проверка.

У ребёнка диагностировали ушиб затылка. Сейчас с девочкой все в порядке.

Читайте также:

Задержаны подозреваемые в аварии в подольской котельной

На Сахалине пьяный подросток заживо сжег бездомного мужчину

СК: После схода с рельсов вагонов в Забайкалье возбудили уголовное дело
#проверка
#мигрант
#помощь
#отец
#мужчина
#девочка
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Аргентине убили 40-летнего российского программиста
09 января 2024, 09:22

Фото: istockphoto/nixki

В столице Аргентины. в Буэнос-Айресе четыре грабителя убили российского программиста на пороге его дома.
Об этом пишет портал Infobae, ссылаясь на источники в городской полиции.

40-летний Евгений Сипатов жил в Буэнос-Айресе вместе с беременной женой. Кроме программирования мужчина занимался продажей криптовалют.

Сообщается, что злоумышленники двигались на мотоциклах. Во время ограбления Сипатов сопротивлялся грабителям и получил выстрел в грудь.

Мужчина умер больнице, куда его доставили на машине скорой помощи. Случившееся попало на камеры видеонаблюдения. Личность одного преступника уже установлена.

Читайте также:

«Уверены, она жива»: Следователи вернулись к делу о девочке, пропавшей 13 лет назад

В Екатеринбурге 38-летний хоккеист скончался после плановой операции

На Филиппинах россиянка упала на автомобиле со скалы
#аргентина
#новости
#происшествие
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Пожаловавшуюся на кучу снега перед домом женищну избили и оттаскали за волосы
Е1.ru: Жительницу Урала избили после того, как она пожаловалась на уборку снега
09 января 2024, 09:17

Фото: istock / Leonid Ikan

В Североуральске Свердловской области избили женщину после жалоб на неубранный снег перед домом. Об этом сообщает портал Е1.ru.

По информации издания, в начале января женщина опубликовала в соцсетях снимок сугроба, который появился перед домом после проезда снегоуборочной техники. 3 дня снег оставался на месте, после чего 7 января горожанка не выдержала и воткнула в кучу снега табличку с обращением к главе города и представителям коммунальных служб. После этого сугроб убрали.

Но история не закончилась и по словам пострадавшей, к ней приехали директор компании «СибирьЭкоСтрой» вместе с сыном.

«Вдвоем они оттаскали меня за волосы, испинали, нахаркали в лицо. Заставляли извиняться за табличку», — заявила женщина.
У пострадавший диагностировали ушибы и другие травмы. По факту нанесения женщине телесных повреждений следственными органами возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (Хулиганство)».

Читайте также:

Задержаны подозреваемые в аварии в подольской котельной

На Сахалине пьяный подросток заживо сжег бездомного мужчину

СК: После схода с рельсов вагонов в Забайкалье возбудили уголовное дело

#уголовное женщина
#ук
#снег
#хулиганство
#травмы
#нападение
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Следователи назвали причину пожара под Челябинском, в котором погиб ребенок
В Челябинской области возбудили дело по факту смерти ребенка при пожаре в доме
09 января 2024, 08:39

Фото: istock / Kara Capaldo

Следственное управление СКР по Челябинской области возбудило уголовное дело после смерти трехлетнего ребенка при пожаре в садовом доме. Тело мальчика нашли на месте пожара в СНТ «Юбилейный-2» под Челябинском. Об этом сообщается в материалах, опубликованных пресс-службой управления.

Трагедия произошла 8 января. По предварительным данным, пожар возник из-за короткого замыкания проводки.

«Следственными органами возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)», — сказано в материалах.
Отмечается, что в момент прибытия спасателей дом горел открытым пламенем, уведомление о пожаре пришло поздно, участок плотно застроен, внешнего противопожарного водоснабжения не было, а путь к дому не был очищен от снега.

Читайте также:

Задержаны подозреваемые в аварии в подольской котельной

На Сахалине пьяный подросток заживо сжег бездомного мужчину

СК: После схода с рельсов вагонов в Забайкалье возбудили уголовное дело
#скр
#дело
#пожар
#дом
#уголовное дело
#ук
#участок
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Задержаны подозреваемые в аварии в подольской котельной
СК: замглавы администрации и начальник котельной задержаны в Подольске
09 января 2024, 08:38

Фото: сайт СК РФ

Следственный комитет России проинформировал о возбуждении уголовного дела по факту превышения должностных полномочий после аварийной ситуации в котельной в Подольске.
Об этом сообщает ГУ СК России по Московской области.

Правоохранители задержали начальника котельной и гендиректора ЗАО «Климовский специализированный патронный завод».

Возбудили уголовное дело по факту превышения должностных полномочий и задержали замглавы администрации Подольска.

Напомним, 4 января в Подольске из-за неправильной эксплуатации котельной случился прорыв теплотрасс. Жилые дома, медицинские и образовательные учреждения в Климовске остались без отопления и горячей воды в морозы.

накануне губернатор Московской области Андрей Воробьёв в понедельник, 8 января, вечером вновь встретился с жителями Климовска для честного и открытого разговора.

«Сейчас одна из наших основных задач, помимо устранения аварии и её последствий, — не терять контакт с жителями, быть на связи», — написал губернатор в своём Телеграм-канале.
Он также поблагодарил жителей микрорайона, что два раза в день они находят время для встречи и обсуждения текущих проблем.

Читайте также:

Воробьёв вновь встретился с жителями Климовска

В Климовске учителя организовали центр помощи пострадавшим от аварии в котельной

Воробьев призвал волонтеров помочь жителям Климовска, оставшимся без тепла
#новости
#климовск
#происшествие
#аварии
#подмосковье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В норильском аэропорту самолет выкатился за пределы полосы
09 января 2024, 08:13

Фото: iStock/Sitikka

Boeing 737-800 авиакомпании Nordstar выкатился за пределы ВВП во время посадки в аэропорту Норильска имени Н. Н. Урванцева.
О происшествии сообщила Западно-Сибирская транспортная прокуратура. Борт выполнял рейс Красноярск–Норильск. В самолете находились 169 пассажиров.

Причины и обстоятельства происшествия устанавливают, воздушное судно отбуксируют к месту стоянки.

Прокуратура проверит исполнения законодательства о безопасности полетов с выездом на место ЧП.

Ранее сообщалось, что рейс из Москвы на Шри-Ланку задержался на 13 часов в аэропорту Жуковский. Люди сидели в самолёте, многие пассажиры отказались лететь на отдых. По данным SHOT, рейс авиакомпании Red Wings из Москвы в Хамбантоту должен был отправиться накануне в 22:20.

Читайте также:

Из московского аэропорта более 13 часов пассажиры не могут вылететь на Шри-Ланку

Российские самолеты МС-21 и Superjet объединятся под общим брендом

В аэропорту Токио самолет загорелся при посадке
#самолет
#новости
#происшествие
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Губернатор раскрыл состояние раненых при обстреле Белгорода
Губернатор Гладков: после обстрела Белгорода три человека находятся в реанимации
09 января 2024, 07:43

Фото: istock / Standart

В результате обстрела Белгорода вечером 8 января три человека находятся в реанимации. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

«Сейчас в реанимации находятся 3 человека, всем им проведены операции. Врачи оценивают их состояние как стабильно тяжелое, вся необходимая медицинская помощь оказывается», — написал Гладков.
Утром 9 января власти совершат подомовой обход в микрорайонах, которые пострадали из-за отражения удара ВСУ. Губернатор пообещал быстро определить разрушения и начать их восстанавливать.

До этого сообщалось, что ВКС России уничтожили четыре командно-наблюдательных пункта ВСУ у Красного Лимана. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

Россия нанесла удар по месту совещания командиров теробороны ВСУ

«Разделится на части»: Time о потери Украиной новых территорий в 2024 году

В Киеве признали неспособность Украины производить оружие из-за ударов ВС РФ
#губернатор
#врачи
#помощь
#операции
#Вячеслав Гладков
#всу
Следите за нашими новостями
в удобном формате
На Сахалине пьяный подросток заживо сжег бездомного мужчину
На Сахалине пьяный подросток заживо сжег бездомного мужчину, сообщает СК
09 января 2024, 06:33

Фото: iStock/artolympic

В городе Долинск Сахалинской области пьяный подросток заживо сжёг 46-летнего бездомного мужчину. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на СУ СК России по региону.
В ведомстве добавили, что 16-летнего местного жителя обвиняют в убийстве, совершённом с особой жестокостью.

«В ночное время в помещении коридора общежития, расположенного по ул. Ленина, между 46-летним мужчиной без определенного места жительства и обвиняемым, находившимся в состоянии алкогольного опьянения, произошел конфликт на бытовой почве», — цитирует агентство сообщение следственного комитета.

Обвиняемый поджег полиэтиленовый пакет и поднёс его под тело потерпевшего, спящего в коридоре. В результате одежда мужчины загорелась и он скончался на месте.

Читайте также:

В Москве машина сбила 76-летнего поэта Льва Рубинштейна

Подозреваемых в поджоге двери в квартиру ведущего радио Sputnik задержали

В Екатеринбурге 38-летний хоккеист скончался после плановой операции
#конфликт
#одежда
#мужчины
#подросток
#убийство
#ск рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Екатеринбурге 38-летний хоккеист скончался после плановой операции
E1.RU: В Екатеринбурге 38-летний хоккеист скончался после плановой операции
09 января 2024, 06:15

Фото: iStock/ShutterOK

​В Екатеринбурге после плановой операции на ключице 21 октября 2023 года скончался 38-летний хоккеист Дмитрий Горбунов. По словам его мамы, спортсмену доставали пластину, установленную из-за перелома, пишет E1.RU.
«С пластиной он жил четыре года, она ему не мешала. Диме советовали через год убрать ее, но так как была пандемия, он отодвинул эту операцию на целых четыре года. В сборной команде играл и врач 23-й больницы, и сын, договорившись с этим доктором, пошёл на операцию», — цитирует издание слова собеседницы.

Она добавила, что у Дмитрия ближе к концу операции остановилось сердце и медики 25 минут пытались его реанимировать, после чего ввели пациента в искусственную кому. Женщина подчеркнула, что у её сын никогда не жаловался на проблемы с сердцем.

Мужчина около месяца пробыл в коме, однако 21 октября скончался. У Дмитрия Горбунова остались жена и двое детей.

Причинами смерти называют сепсис и гипоксическое поражение головного мозга, которое возникло якобы из-за недостаточного уровня кислорода в крови. В сообщении говорится, что кислород в организм не поступал из-за 25-минутной остановки сердца. При этом причины остановки сердца остаются неизвестными даже после вскрытия.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

Читайте также:

СК: После схода с рельсов вагонов в Забайкалье возбудили уголовное дело

В Москве машина сбила 76-летнего поэта Льва Рубинштейна

СК: После ДТП с 50 машинами в Новгородской области заведено уголовное дело
#следственный комитет
#уголовное сердце
#женщина
#врач
#больницы
#мужчина
#операции
#медики
#ск
#сын
#спортсмены
#хоккей
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф