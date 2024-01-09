«Уверены, она жива»: Следователи вернулись к делу о девочке, пропавшей 13 лет назад

Фото: istock / eranicle
В Перми сотрудники СК РФ вернулись расследованию дела о пропавшей в 2010 году девочке Кате Четиной. Изначально полиция предполагала, что с ребенком произошел несчастный случай, а вот родители считают, что девочка могла быть похищена. Об этом пишет РИА Новости.
Семья Четины отдыхала на берегу реки Сылва вместе с друзьями. На следующий день мать девочки заметила пропажу ребенка. Родители вызвали сотрудников правоохранительных органов, но следов девочки не было ни на суше ни в воде. Позже поступила информация, что в этот же день на пост ДПС напали, в результате чего один сотрудник погиб. Все силы были брошены на поиск преступников, в конце концов их нашли и ликвидировали при задержании.
Позже возбудили уголовное дело «Убийство малолетнего». Спустя несколько лет поисков результатов и следов ребенка нигде так и не нашли. В 20
Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин потребовал отчитаться о расследовании данного дела. Родители по-прежнему надеется и верят, что ее дочь жива.
Читайте также:
Задержаны подозреваемые в аварии в подольской котельной
На Сахалине пьяный подросток заживо сжег бездомного мужчину
СК: После схода с рельсов вагонов в Забайкалье возбудили уголовное дело
Алина Юрчак