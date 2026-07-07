Заигравшийся глухой китаец потерялся и нашел родных спустя 35 лет

07 июля 2026, 17:08

SCMP: Китаец нашел родных через интернет спустя 35 лет разлуки

Фото: istockphoto/dikushin

Житель Китая Лэй Цзэцин, лишившийся семьи в возрасте ребёнка, воссоединился с родственниками спустя более трёх десятилетий — помощь пришла через сеть. Об этом сообщает South China Morning Post.