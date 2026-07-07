Заигравшийся глухой китаец потерялся и нашел родных спустя 35 лет
Житель Китая Лэй Цзэцин, лишившийся семьи в возрасте ребёнка, воссоединился с родственниками спустя более трёх десятилетий — помощь пришла через сеть. Об этом сообщает South China Morning Post.
В 1991 году мальчик вместе с приятелями забрался в поезд, уснул во время игры, а проснувшись, оказался на вокзале в Шэньчжэне. Из-за врождённой немоты он не мог объяснить, что случилось, и оказался на улице.
Сначала его приютила женщина, обучившая его письму. Через пять лет она переехала, и Цзэцин снова остался один. Позже о нём стал заботиться владелец ресторана Хун Цинсянь, который также помог ему с трудоустройством.
Всё это время Цзэцин не переставал искать семью: размещал объявления в интернете, пытался отыскать знакомые по детству места. В итоге он случайно наткнулся в чате на старшего брата — Лэя Цзэху. Последнего поразила привычка Цзэцина писать своё имя задом наперёд, которая сохранилась с детства.
Родственники созвонились по видео, сверили общие воспоминания и сдали ДНК-тест. Ещё до получения официальных результатов Цзэху вместе с отцом и сестрой приехал к младшему родственнику. Через несколько часов после встречи пришло подтверждение кровного родства. Семья Цзэцина выразила благодарность Хун Цинсяню и его близким за многолетнюю заботу о потерянном близком.
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