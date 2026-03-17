Китаец восемь лет прожил с железной палочкой в горле
В китайском городе Далянь врачи извлекли из горла мужчины 12-сантиметровую железную палочку для еды, с которой он прожил около восьми лет. Об этом сообщает издание Mothership.
46-летний пациент обратился в больницу с острой болью и проблемами при глотании. Во время обследования медики обнаружили в его глотке инородный предмет. Выяснилось, что железная палочка застряла там еще много лет назад.
По словам мужчины, он знал о ее наличии, но отказался от операции, так как предмет не мешал дыханию. Вместо этого он ограничился симптоматическим лечением. Дискомфорт в горле пациент также связывал с регулярным употреблением алкоголя.
Ситуация резко ухудшилась, когда мужчина проснулся от сильной боли и перестал нормально глотать. После этого он вновь обратился за медицинской помощью.
Врачи установили, что палочка находилась в задней стенке глотки, при этом не вызвав серьезных осложнений. Инородный предмет успешно удалили через небольшой разрез.
