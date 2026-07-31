31 июля 2026, 02:43

Фото: iStock/zoka74

Елена Верба пыталась развестись с мужем, который контролировал её и устраивал скандалы. В январе 2018 года очередная ссора в квартире в Солнечногорске закончилась убийством женщины. Утром её тело обнаружил семилетний сын. Подробнее расскажем в материале «Радио 1».





Содержание Семья, ипотека и первые тревожные сигналы Нападение в лесу и попытка развода Контроль, ревность и ночной конфликт Семилетний сын остался дома Какой срок получил Сергей Гусятников

Семья, ипотека и первые тревожные сигналы

Нападение в лесу и попытка развода

Флиртовал с бывшей, а сам из-за ревности избил свою беременную девушку: жертва три года добивалась суда. Подробности жуткого дела

Контроль, ревность и ночной конфликт

Семилетний сын остался дома

Какой срок получил Сергей Гусятников