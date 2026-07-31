Сын проснулся и увидел маму без признаков жизни: полицейский нанёс жене 57 ножевых ранений. Подробности громкого дела
Елена Верба пыталась развестись с мужем, который контролировал её и устраивал скандалы. В январе 2018 года очередная ссора в квартире в Солнечногорске закончилась убийством женщины. Утром её тело обнаружил семилетний сын. Подробнее расскажем в материале «Радио 1».
Семья, ипотека и первые тревожные сигналыЕлена вышла замуж за Сергея Гусятникова в 18 лет. Мужчина был старше неё на десять лет и служил в полиции. В семье родился сын Никита. Супруги купили квартиру в ипотеку, ездили отдыхать и обустраивали быт. Родственники Елены считали Сергея надёжным человеком. Позже отношения начали меняться.
Верба работала в нескольких местах, включая автомобильный центр. Она хотела развиваться и самостоятельно зарабатывать. По словам её матери Анны, мужа не устраивал привычный порядок жизни. Сергей часто говорил о нехватке денег и критиковал расходы жены. Ссоры происходили всё чаще. Шумные конфликты слышали соседи.
Нападение в лесу и попытка разводаВ августе 2017 года супруги отдыхали за городом. Сергей предложил Елене сходить за грибами. По версии родственников женщины, в лесу он напал на неё с ножом. Елена смогла убежать, но получила тяжёлую травму колена. В травмпункте она рассказала, что пострадала из-за мужа. Затем женщину вызвал участковый.
Как утверждали близкие Вербы, сотрудник полиции советовал ей не развивать дело. Он ссылался на возможные проблемы для Сергея из-за службы и риск внимания органов опеки к семье. После случившегося Елена решила развестись. Она перестала жить с мужем как с супругом и перебралась в отдельную комнату. Гусятников отказывался покидать квартиру. Он объяснял это отсутствием другого жилья и сложностями с разделом ипотеки.
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Контроль, ревность и ночной конфликтСергей пытался контролировать жизнь жены. Он спрашивал, где она находится, с кем общается и на что тратит деньги. Его также раздражали поездки Елены без него.
Ночью 5 января 2018 года между супругами снова произошёл конфликт. По материалам дела, поводом стала ревность. Гусятников увидел, как жену подвёз незнакомый мужчина, после чего начал расспрашивать её. Сергей позже рассказал, что Елена ночью уезжала из дома и вернулась ближе к четырём утра. Женщина заявила, что он не должен вмешиваться в её личную жизнь. Она также сказала о намерении развестись и забрать сына.
Ссора продолжилась в комнате Елены. Следствие установило, что мужчина взял нож и нанёс жене множество ударов. Судмедэксперты зафиксировали 57 ранений.
Семилетний сын остался домаВо время трагедии в квартире находился семилетний Никита. Мальчик спал и, по его словам, не слышал шума ночью. Утром отец разбудил сына, дал ему йогурт, попрощался и ушёл на работу. Около 09:20 ребёнок зашёл в комнату матери и увидел её без признаков жизни.
Следователи нашли кровь на стенах, мебели, полу и постельном белье. Следы также тянулись в сторону лифта. По данным судебно-химического исследования, в крови Сергея не нашли алкоголя или наркотических веществ. Гусятников утверждал, что Елена якобы вернулась домой в состоянии опьянения. Экспертиза и материалы дела не подтвердили эту версию.