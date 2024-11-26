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Узнали последнюю просьбу пилота самолета, разбившегося в Литве

Разбившийся под Вильнюсом самолет DHL перед крушением запрашивал ILS-посадку
Фото: iStock/rebius

Фото: iStock/rebius

Грузовой самолет компании DHL разбился в понедельник недалеко от аэропорта Вильнюса. Судно направлялось из Лейпцига. Аудиозапись переговоров пилотов с диспетчерами, попавшая в распоряжение РИА Новости, свидетельствует, что экипаж запрашивал разрешение на заход по приборам с использованием системы ILS (курсо-глиссадная система).
«Диспетчеры, можете, пожалуйста, подтвердить, может ли 18D использовать систему захода на посадку по приборам кабины пилота (ILS)?», — спрашивал один из пилотов.
ILS — система, которая помогает самолету определять свое положение в пространстве и выполнять посадку, настраиваясь на частоты радиостанций курса и глиссады.



По данным литовской полиции, один из пилотов, гражданин Испании, погиб, а трое пострадавших — граждане Литвы, Германии и Испании — доставлены в больницы.

Генпрокуратура и полиция Литвы начали расследование, а глава департамента госбезопасности Дарюс Яунишкис заявил, что версия теракта пока не исключается, хотя подтверждений этому нет. Причины крушения все еще выясняются.

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#полиция
#генпрокуратура
#больницы
#компании
#расследование
«Ветераны России» требуют наказать Ельцин Центр за выступление правнучки Хрущева
25 ноября 2024, 16:57

Фото: iStock/Elena Odareeva

Руководство Ельцин Центра следует привлечь к ответственности за выступление правнучки первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева Нины, заявил председатель движения «Ветераны России» Ильдар Резяпов. По его словам, подобные лекции мало чем отличаются от пропаганды фашистов во времена Великой Отечественной.
«Сегодняшние действия таких лекторов мало чем отличаются от пропаганды фашистов в годы Великой Отечественной войны. Мы не можем позволить враждебным идеям сеять хаос и разрушение в нашем обществе. Тех, кто позволяет таким людям выступать, нужно привлекать к ответственности», — высказался он в беседе с NEWS.ru.
Резяпов считает, что внутренние враги всегда помогают врагам внешним и, пока бойцы ВС РФ защищают Россию, такие, как Хрущева, хотят расчленить государство.

Как отмечается, движение написало обращения к генпрокурору России Игорю Краснову, главе СК РФ Александру Бастрыкину и губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву с призывом запретить мероприятие и проверить правнучку лидера СССР на предмет финансирования ВСУ.

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#вс рф
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В Северной Осетии уволили девушку, обвинившую в изнасиловании начальника СБ прокуратуры
Mash Gor: Обвинившую начальника СБ прокуратуры в изнасиловании девушку уволили
25 ноября 2024, 16:45

Фото: istockphoto/seb_ra

В Северной Осетии сократили девушку, которая ранее обвинила в изнасиловании начальника службы безопасности республиканской прокуратуры. Ей предложили должность водителя.
Как считают следователи, Георгий Авакян надругался над подчинённой в собственном кабинете, передаёт телеграм-канал Mash Gor. Девушка написала заявление в полицию, начальника службы безопасности арестовали. Генеральный прокурор республики лично пообещал ей, что никаких проблем по службе у неё не будет.

Однако сразу после возбуждения уголовного дела в отношении Авакяна начались бесконечные проверки. После них девушка попала под сокращение. Взамен старшему офицеру прокуратуры была предложена должность водителя.

После обращения к Генеральному прокурору РФ Краснову Следственный комитет возбудил дело о препятствии правосудию против нового начальника службы безопасности Северной Осетии Льва Мисикова. Однако уже на следующий день постановление о возбуждении уголовного дела отменили.

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Появились новые подробности наезда BMW на толпу пешеходов в Челябинске
Ребенок, пострадавший при наезде BMW на пешеходов в Челябинске, был в сознании
25 ноября 2024, 16:34

Фото: iStock/huettenhoelscher

Ребенок, который пострадал в результате наезда BMW на толпу пешеходов в Челябинске, после аварии был в сознании. Об этом сообщила местная жительница Анастасия, видевшая место ДТП. По ее словам, коляска стояла целая, а сам малыш был на руках у мужчины.
«На этом островке стояло человек восемь. Но сколько он сбил, я точно не знаю. Судя по камерам, много людей рванули помогать. Ребеночек был на руках у мужчины, не плакал, в сознании был, крови не видела. Мужчина с ребенком заглядывал в [автомобиль] реанимации и звонил кому-то. Дай бог, с мамой малыша все в порядке. Коляска целая стояла», — поделилась очевидица в беседе с «Газетой.ру».
Напомним, жуткая авария произошла сегодня, 25 ноября, на перекрестке улиц Братьев Кашириных и Чичерина. Глава региона Алексей Текслер заявил, что водитель иномарки даже не пытался тормозить и скрылся с места ДТП. По предварительной информации, виновник аварии был пьян.

По информации регионального министерства здравоохранения, в результате инцидента пострадали пять человек, включая 11-месячного ребёнка. Все пострадавшие госпитализированы в медицинские учреждения, им оказывается необходимая помощь. Состояние одного из пациентов оценивается как тяжелое.
«Машина ДПС как раз поехала в сторону, где разбитая машина стояла, и еще скорая помощь была там на месте. Повезло, что они просто ехали мимо. Людей на дороге уже не было, валялись части фары. Я тогда поняла, что водители этого виновника там дальше тормознули», — добавила Анастасия.
Еще одно серьезное ДТП произошло в этот же день на Комсомольском проспекте в Кемерово, где Land Cruiser сбил 15-летнюю школьницу на пешеходном переходе, сообщает «Сiбдепо».
«Девочка 12 лет, состояние средней степени тяжести. Была госпитализирована. Ее жизни ничего не угрожает», — приводят в издании слова собеседника из Центра медицины катастроф.
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Текслер: Влетевший на машине в толпу пешеходов в Челябинске водитель был пьян
25 ноября 2024, 16:12

Фото: istockphoto/ByoungJoo

В Челябинске водитель на BMW врезался в толпу людей на перекрёстке и скрылся с места происшествия. По предварительной информации, он был пьян.
Об этом сообщил глава региона Алексей Текслер. В своём телеграм-канале губернатор уточнил, что нарушитель, протаранив группу пешеходов, даже не снизил скорость и сразу уехал. Задержать его помогли другие водители. Они заблокировали его машину и дождались прибытия полицейских. В отношении лихача возбуждено уголовное дело.

По информации регионального министерства здравоохранения, в результате инцидента пострадали пять человек, включая 11-месячного ребёнка. Все пострадавшие госпитализированы в медицинские учреждения, им оказывается необходимая помощь. Состояние одного из пациентов оценивается как тяжёлое.

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В Подмосковье мужчина умер из-за ссоры с супругой
25 ноября 2024, 16:08

Фото: iStock/Iulianna Est

В подмосковных Мытищах мужчина умер во время ссоры с женой. Об этом сообщает Telegram-канал «Москвач».
По данным издания, 42-летний мужчина сильно поругался со своей супругой. В момент приступа гнева он ударил кулаком по стеклу в межкомнатной двери, оно разбилось, а один из осколков сильно порезал руку, повредив артерию. Он скончался от потери крови еще до приезда скорой помощи.

Ранее сообщалось, что жительница Москвы сломала позвоночник, когда во время ссоры со знакомым попыталась сбежать через окно. 35-летняя россиянка проводила время в компании знакомого в Головинском районе столицы. Между молодыми людьми началась ссора, которой женщина решила избежать, убегая через окно второго этажа. Москвичка перелезла через пандус и собиралась аккуратно спуститься на землю, но упала. Ее доставили в Боткинскую больницу с переломом позвоночника.


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Участники ХК «Трактор» пострадали при наезде авто на пешеходов в Челябинске
Вратарь фарм-клуба «Трактора» Щетилин и его жена пострадали в ДТП в Челябинске
25 ноября 2024, 15:16

Фото: iStock/PinkBadger

Вратарь фарм-клуба «Трактора» Алексей Щетилин, его жена, а также семья тренера ДЮСШ «Трактор» Александра Назарова пострадали от наезда автомобиля на пешеходов в Челябинске. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
Ранее сообщалось, что пьяный водитель при повороте на перекрёстке в Челябинске сбил толпу пешеходов, после чего скрылся с места происшествия.

Отмечается, что 24-летний голкипер Щетилин получил незначительные травмы. Его жена ранена больше, но её жизни ничто не угрожает.

У тренера Назарова в ДТП пострадали сноха, сын и внук.

Все они и другие пешеходы, сбитые неадекватом, госпитализированы.

Хоккейный клуб «Трактор» заявил, что окажет пострадавшим всю необходимую помощь.

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«Азимут» выплатит 100 тысяч рублей пассажирам загоревшегося в Анталье самолёта
25 ноября 2024, 14:17

Фото: iStock/Kesu01

Российская авиакомпания «Азимут» выплатит предварительные 100 тысяч рублей пассажирам самолета Sukhoi Superjet 100, который загорелся во время посадки в аэропорту турецкой Антальи. Об этом сообщается в заявлении на официальном сайте компании.
Ранее сообщалось, что российский самолёт, следовавший по маршруту Сочи – Анталья, совершил аварийную посадку в аэропорту турецкого города. Уже после приземления обнаружилось возгорание в двигателе. Было принято решение эвакуировать пассажиров с помощью надувного трапа. Они собираются подавать коллективный иск в суд на перевозчика.

В компании подчеркнули, что в счёт возмещения потерь всем пассажирам выплатят 100 тысяч рублей.

Позднее стало известно, что другое воздушное судно того же перевозчика совершило аварийную посадку в Красноярске.

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#самолет
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#пассажиры
#турция
#возгорание
#деньги
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Полиция задержала жителей Волгоградской области за похищение участника СВО
25 ноября 2024, 13:54

Фото: iStock/Dzurag

В Волгоградской области полицейские задержали двух жителей, подозреваемых в похищении участника СВО и вымогательстве у него порядка 1,5 миллиона рублей. Об этом сообщили в региональном СУ Следственного комитета.
По версии следствия, вечером 22 ноября подозреваемые назначили встречу ранее знакомому им жителю рабочего посёлка Городище. Он является участником спецоперации и в настоящее время проходит лечение.

Один из фигурантов дела остался за рулём автомобиля, а второй отправился беседовать с военным. В ходе разговора он начал вымогать у него деньги, которые тот якобы похитил

После этого злоумышленник силой усадил мужчину в салом автомобиля и заблокировал дверь. Пострадавший попытался позвонить в полицию, однако у него отобрали телефон и ударили по голове.

Когда злоумышленники остановились на дороге, чтобы установить на машину ранее снятые номера, потерпевшему удалось бежать. Он забежал в находящийся неподалёку ломбард и начал просить о помощи. Злоумышленники скрылись.

Полицейским удалось задержать их. Возбуждено уголовное дело по статьям о похищении и вымогательстве.

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#полиция
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#похищение
#вымогательство
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Mash: Пассажиров «Азимута» в Турции спас продавец фруктов Султан из Краснодара
25 ноября 2024, 13:45

Фото: istockphoto/ANATOLii SAVITSKii

Продавец фруктов из Краснодара по имени Султан спас пассажиров самолёта Superjet 100 авиакомпании «Азимут». Борт загорелся при посадке в аэропорту Антальи.
Султан летел за товаром в Египет транзитом через Турцию, сообщает телеграм-канал Mash. После того, как начался пожар, он увидел, что молодая стюардесса запаниковала и не может открыть дверь аварийного выхода. Тогда мужчина сделал всё сам. Потом помогал эвакуироваться пассажирам.

«Да я ничего! Это Бог нас спас», — говорит Султан.

Теперь краснодарец вместе с остальными пассажирами празднует второй день рождения в Анталье. Сам он говорит, что никакой не герой, а «обычный торгаш». Очень переживает, что из-за ЧП сорвались биизнес-планы: мужчина не успел на египетский рейс.

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