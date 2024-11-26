Узнали последнюю просьбу пилота самолета, разбившегося в Литве

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Грузовой самолет компании DHL разбился в понедельник недалеко от аэропорта Вильнюса. Судно направлялось из Лейпцига. Аудиозапись переговоров пилотов с диспетчерами, попавшая в распоряжение РИА Новости, свидетельствует, что экипаж запрашивал разрешение на заход по приборам с использованием системы ILS (курсо-глиссадная система).
«Диспетчеры, можете, пожалуйста, подтвердить, может ли 18D использовать систему захода на посадку по приборам кабины пилота (ILS)?», — спрашивал один из пилотов.ILS — система, которая помогает самолету определять свое положение в пространстве и выполнять посадку, настраиваясь на частоты радиостанций курса и глиссады.
По данным литовской полиции, один из пилотов, гражданин Испании, погиб, а трое пострадавших — граждане Литвы, Германии и Испании — доставлены в больницы.
Генпрокуратура и полиция Литвы начали расследование, а глава департамента госбезопасности Дарюс Яунишкис заявил, что версия теракта пока не исключается, хотя подтверждений этому нет. Причины крушения все еще выясняются.
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Мария Моисеева