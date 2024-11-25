Появились новые подробности наезда BMW на толпу пешеходов в Челябинске

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Ребенок, который пострадал в результате наезда BMW на толпу пешеходов в Челябинске, после аварии был в сознании. Об этом сообщила местная жительница Анастасия, видевшая место ДТП. По ее словам, коляска стояла целая, а сам малыш был на руках у мужчины.
«На этом островке стояло человек восемь. Но сколько он сбил, я точно не знаю. Судя по камерам, много людей рванули помогать. Ребеночек был на руках у мужчины, не плакал, в сознании был, крови не видела. Мужчина с ребенком заглядывал в [автомобиль] реанимации и звонил кому-то. Дай бог, с мамой малыша все в порядке. Коляска целая стояла», — поделилась очевидица в беседе с «Газетой.ру».Напомним, жуткая авария произошла сегодня, 25 ноября, на перекрестке улиц Братьев Кашириных и Чичерина. Глава региона Алексей Текслер заявил, что водитель иномарки даже не пытался тормозить и скрылся с места ДТП. По предварительной информации, виновник аварии был пьян.
По информации регионального министерства здравоохранения, в результате инцидента пострадали пять человек, включая 11-месячного ребёнка. Все пострадавшие госпитализированы в медицинские учреждения, им оказывается необходимая помощь. Состояние одного из пациентов оценивается как тяжелое.
«Машина ДПС как раз поехала в сторону, где разбитая машина стояла, и еще скорая помощь была там на месте. Повезло, что они просто ехали мимо. Людей на дороге уже не было, валялись части фары. Я тогда поняла, что водители этого виновника там дальше тормознули», — добавила Анастасия.Еще одно серьезное ДТП произошло в этот же день на Комсомольском проспекте в Кемерово, где Land Cruiser сбил 15-летнюю школьницу на пешеходном переходе, сообщает «Сiбдепо».
«Девочка 12 лет, состояние средней степени тяжести. Была госпитализирована. Ее жизни ничего не угрожает», — приводят в издании слова собеседника из Центра медицины катастроф.Читайте также:
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Данил Пономарев