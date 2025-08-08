В дубовой роще Дзержинска изнасиловали и убили фитнес-тренера
В Нижегородской области была найдена убитой фитнес-тренер Татьяна Анисимова. Она каталась на велосипеде в дубовой роще города Дзержинск.
Тело девушки нашли прохожие на спуске к Оке со стороны «Каравеллы». По словам местных жителей, тренера изнасиловали и убили. Сотрудники Следственного комитета начали поиск причастных к преступлению.
Анисимова являлась фитнес-тренером и преподавала танец живота в одном из клубов города.
