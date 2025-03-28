В Абакане подожгли офис Народного фронта

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Уголовное дело по факту поджога офиса регионального отделения Народного фронта в Абакане возбуждено полицией Хакасии. Об этом сообщили в МВД республики.
Двое неизвестных подожгли офис регионального отделения движения. По данным ведомства, половина помещения выгорела практически полностью за 15 минут.
После тушения специалисты нашли остатки бутылок, в которых, вероятно, находилась зажигательная смесь. Личности преступников устанавливаются. На месте происшествия продолжает работу следственно-оперативная группа.
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Екатерина Коршунова