Спасатели прибыли на место схода лавины на Колыме эвакуировать пострадавших

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На месте схода лавины в Магаданской области спасатели МЧС начали эвакуацию пострадавших. По данным правительства региона, в результате ЧП погибли четыре участника туристического похода «Горного клуба МГУ», еще двое найдены живыми.
«Готовится эвакуация пострадавших. На место скоро прибудут два снегохода из п. Синегорье и один из п. Дебин», — уточняется в сообщении Telegram-канала «Правительство Магаданской области».Из-за сложных погодных условий эвакуацию решили проводить без привлечения вертолета. Ранее уже сообщалось, что спасатели МЧС не смогли оперативно добраться к месту ЧП попавших под лавину туристов на Колыме на вертолете, поэтому выдвинулись на помощь попавшим в ЧП своим ходом.
Причина была та же: сложные погодные условия.
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