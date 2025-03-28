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Спасатели прибыли на место схода лавины на Колыме эвакуировать пострадавших

Фото: iStock/Chalabala

Фото: iStock/Chalabala

На месте схода лавины в Магаданской области спасатели МЧС начали эвакуацию пострадавших. По данным правительства региона, в результате ЧП погибли четыре участника туристического похода «Горного клуба МГУ», еще двое найдены живыми.
«Готовится эвакуация пострадавших. На место скоро прибудут два снегохода из п. Синегорье и один из п. Дебин», — уточняется в сообщении Telegram-канала «Правительство Магаданской области».
Из-за сложных погодных условий эвакуацию решили проводить без привлечения вертолета. Ранее уже сообщалось, что спасатели МЧС не смогли оперативно добраться к месту ЧП попавших под лавину туристов на Колыме на вертолете, поэтому выдвинулись на помощь попавшим в ЧП своим ходом.

Причина была та же: сложные погодные условия.

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Иностранец пытался тайком вывезти из Приморья лапы гималайского медведя
#спасатели
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#telegram
Иностранец пытался тайком вывезти из Приморья лапы гималайского медведя
Иностранец хотел незаконно вывезти из Приморья в КНР 5 лап гималайского медведя
28 марта 2025, 05:55

Фото: iStock/berkay

В пункте пропуска Пограничный (Приморский край) таможенники задержали иностранного туриста, пытавшегося вывезти в Китай пять лап гималайского медведя. Об этом сообщает пресс-служба Уссурийской таможни.
Служебная собака по кличке Зара обнаружила подозрительный рюкзак 44-летнего мужчины, который проявлял нервозность. При досмотре в вакуумных пакетах нашли части животного весом около 4 кг.

Экспертиза подтвердила, что это фрагменты лап с шерстью, шкурой и когтями.

«Разрешительные документы на вывоз дериватов гражданин не представил», — говорится в сообщении.
Возбуждены административные дела: нарушителю грозит штраф и конфискация контрабанды.

В Приморье регулярно фиксируют попытки незаконного вывоза медвежьих частей, используемых в восточной медицине для лечения заболеваний печени и кишечника. Лапы и желчь гималайских медведей особенно востребованы на черном рынке.

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Вертолет МЧС не смог долететь до попавших под лавину на Колыме туристов

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Тренер по плаванию 34 раза изнасиловала ученика в школьном бассейне
CBS News: В США тренер по плаванию совратила ученика в бассейне 34 раза
28 марта 2025, 04:25

Фото: iStock/Ridofranz

В США начался судебный процесс над 30-летней учительницей физкультуры Алейной Маршал из Пенсильвании, которую обвиняют в совращении ученика. Женщина насиловала школьника на протяжении двух лет. Информацию об этом деле передает CBS News.
Преступление случилось в школе города Норт-Сеуикли, округ Бивер. Обвиняемая женщина работала тренером по плаванию. Следствие выяснило, что с января 2023 года Маршал вступала в интимные отношения с подростком прямо в школьном бассейне.

Маршал предъявлены обвинения в 34 четырех «успешных» домогательствах в воде, которые заканчивались сексом или иным сексуальным контактом.

Адвокат учительницы настаивает, что дело не такое простое, как кажется, и тренер не опасна для общества, детей в частности. Сейчас бывшая тренер внесла залог и ожидает решения суда на свободе.

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Вертолет МЧС не смог долететь до попавших под лавину на Колыме туристов
28 марта 2025, 03:12

Фото: iStock/Kirzaa

Спасатели не смогли оперативно добраться к месту ЧП попавших под лавину туристов на Колыме на вертолете. Причина: сложные погодные условия. Спасатели выдвинулись на место происшествия пешком, сообщили в ГУ МЧС по региону.
27 марта сообщалось, что группа туристов из горного клуба МГУ попала под лавину в Ягоднинском районе Магаданской области.

«Утром 28 марта вертолет МИ-8 МЧС России вылетел из поселка Синегорье к месту происшествия для начала поисковых мероприятий. В связи с низкой облачностью, низовым туманом и скалистой местностью до нужной точки долететь не удалось около 5 км», — говорится в сообщении.
От места высадки экипаж продолжил движение пешком.

По данным губернатора Сергея Носова, в результате схода лавины погибли четыре человека, один турист получил перелом ноги, еще один остался без серьезных травм. Следственный комитет возбудил уголовное дело о предоставлении услуг, не соответствующих требованиям безопасности.

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#вертолёт
#происшествия
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Россияне возмутились заселению в соседнюю с ними квартиру 13 гастарбайтеров
В Липецке жильцы дома возмутились заселению в соседнюю квартиру 13 мигрантов
28 марта 2025, 00:32

Фото: iStock/eugenekeebler

В Липецке жители дома на Киевской улице столкнулись с заселением 13 гастарбайтеров в одну из квартир многоэтажки. «Лента.ру» передает информацию о деталях ситуации.
Все 13 работников были размещены в одном жилье на фоне протестов против строительства нового высотного дома в частном секторе, которое ранее одобрили власти, несмотря на возражения горожан. Новое место проживания мигрантов как раз находится рядом со стройкой.

Как отмечают собственники, мигрантов заселили ночью, а участковый подтвердил законность их проживания. Жильцы до последнего сомневались в этом утверждении, продолжая возмущаться.

«Зачем нам такие соседи в таком количестве? Извините, у нас дети малолетние. Как это, опасений может не быть?», — поразились соседи 13 гастарбайтеров, указывая, что у них здесь не общежытие и не хостел, а нормальный дом.
Недовольные люди уже обратились в прокуратуру, а также готовят обращение в горсовет.

27 марта стало известно, что в Новом Уренгое группа молодых мигрантов напала на дочь участника СВО на Украине, гордо снимая атаку на видео. Инцидент произошел после неоднократных случаев травли в адрес девочки.

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#дом
#жители
#дома
#собственники
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Стала известна судьба россиян с затонувшего в Хургаде батискафа
Генконсульство: шесть россиян погибли и семь пострадали после ЧП с батискафом
27 марта 2025, 23:28

Фото: iStock/globalmoments

Шестеро российских граждан, включая двух детей, погибли в результате аварии туристического батискафа «Синдбад» в Красном море близ египетской Хургады. Еще семь россиян госпитализированы, их состояние стабильное. Об этом сообщило Генконсульство РФ в Хургаде через свой Telegram-канал.
«Генеральное консульство России в Хургаде с прискорбием сообщает, что в результате сегодняшней аварии батискафа «Синдбад» погибли шесть россиян, в том числе двое детей», — сообщили в заявлении.
ЧП произошло сегодня утром 27 марта в километре от берега. Люди находились на регулярной экскурсии. Пострадавших доставили в больницы: большинство людей удалось спасти, их состояние в норме.

«На настоящий момент в больницах Хургады остаются семь российских граждан, включая пятерых несовершеннолетних. По словам врачей, их состояние не вызывает опасений», — рассказали в Генконсульстве.
Ранее «Радио 1» передавало, что мошенник обманул 36-летнюю россиянку на 10 миллионов рублей, представившись успешным трейдером с Кипра. Аферист убедил женщину сыграть на бирже, чтобы заработать больше денег, а после свел с некими «консультантами».

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