В Челябинской области при взрыве газа погибла женщина, трое человек пострадали

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Женщина погибла и три человека пострадали при взрыве газа в поселке Красногорский Еманжелинского района Челябинской области. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по региону.
«В результате хлопка газа в квартире на 2 этаже произошло разрушение межкомнатных и межквартирной перегородок, остекления квартиры и подъезда», — говорится в Telegram-канале ведомства.
Отмечается, что при взрыве газа одна женщина погибла, еще трое человек пострадали. Их оперативно доставили в больницу.
Фото с места происшествия (Telegram @mchs_74)
На месте происшествия работают от МЧС России 19 человек и пять единиц техники.
25 марта взрыв газа произошел в многоэтажном доме Махачкалы, который не был введён в эксплуатацию, поэтому в нём никто не должен был жить.
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Элина Позднякова