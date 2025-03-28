Выяснились новые детали дела о поджоге 22 машин в Приморье: мотив и наказание поджигателей

Видео: Прокуратура Приморского края
22 автомобиля сгорели на стоянке во Владивостоке в результате поджога, целью которого, как выяснилось, было запугивание должника. По данным прокуратуры Приморского края, все трое обвиняемых, включая «заказчика» пожара, заключены под стражу.
Мотив оказался следующим: преступник решил помочь знакомому вернуть долг, наняв двух исполнителей, которые подожгли машину должника.
Уточняется, что оба исполнителя (поджигатель и его подельник) согласились на преступление в обмен на наркотики, не получая денежного вознаграждения.
При задержании один из исполнителей передвигался с костылем и тростью из-за обострения неврологического заболевания. Однако, по информации источника в силовых структурах, во время поджога он не имел проблем с передвижением.
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«Я осознавал, что пламя может перекинуться на другие автомобили», — сказал исполнитель, признав вину в полном объеме.Поджигателя заключили под стражу на 1 месяц 26 суток.
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Уточняется, что оба исполнителя (поджигатель и его подельник) согласились на преступление в обмен на наркотики, не получая денежного вознаграждения.
При задержании один из исполнителей передвигался с костылем и тростью из-за обострения неврологического заболевания. Однако, по информации источника в силовых структурах, во время поджога он не имел проблем с передвижением.
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Мария Моисеева