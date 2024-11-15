В Абхазии протестующие прорвались на территорию парламента

Обстановка у парламента Абхазии (фото: РИА Новости)
В Абхазии протестующие, недовольные ратификацией инвестиционного соглашения с Россией, прорвались на территорию парламента и протаранили ворота соседнего здания администрации президента. Об этом сообщает РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов, как отмечается, отступили подальше от ограждения парламента.
Напомним, по информации столичного главврача скорой помощи Аслана Джопуа, на данный момент пострадали два человека в результате беспорядков в Сухуме. Одного из них увезли в больницу с пробитой головой, второму наложили швы и после отпустили.
Ранее сообщалось, что парламент Абхазии перенес на следующую неделю планировавшееся на сегодня рассмотрение вопроса ратификации инвестсоглашения с РФ, которое вызывает негативную реакцию оппозиционеров. Однако протестующие практически сразу же заявили, что расходиться не намерены.
Читайте также:
Стало известно число пострадавших в столкновениях у парламента Абхазии
В Абхазии перенесли заседание о ратификации инвестиционного соглашения с Россией
Президент Абхазии Бжания попросил граждан не поддаваться на провокации
Данил Пономарев