Стало известно число пострадавших в столкновениях у парламента Абхазии

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Два человека на данный момент пострадали в результате столкновений у здания абхазского парламента в Сухуме. Об этом сообщил столичный главврач скорой помощи Аслан Джопуа в беседе с РИА Новости. По его словам, одного госпитализировали с травмой головы, второму наложили несколько швов и отпустили.
«Двое человек пострадали при штурме парламента. Один получил травму головы, его мы отправили в республиканскую больницу, второму наложили несколько швов на станции и отпустили», — рассказал он.Ранее сообщалось, что парламент Абхазии перенес на следующую неделю планировавшееся на сегодня рассмотрение вопроса ратификации инвестсоглашения с РФ, которое вызывает негативную реакцию оппозиционеров. Однако протестующие практически сразу же заявили, что расходиться не намерены. Сейчас они протаранили «Уралом» ворота парламента и ворвались на его территорию.
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