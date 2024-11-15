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Стало известно число пострадавших в столкновениях у парламента Абхазии

Два человека пострадали в столкновениях у парламента Абхазии
Фото: iStock/maxim4e4ek

Фото: iStock/maxim4e4ek

Два человека на данный момент пострадали в результате столкновений у здания абхазского парламента в Сухуме. Об этом сообщил столичный главврач скорой помощи Аслан Джопуа в беседе с РИА Новости. По его словам, одного госпитализировали с травмой головы, второму наложили несколько швов и отпустили.


«Двое человек пострадали при штурме парламента. Один получил травму головы, его мы отправили в республиканскую больницу, второму наложили несколько швов на станции и отпустили», — рассказал он.
Ранее сообщалось, что парламент Абхазии перенес на следующую неделю планировавшееся на сегодня рассмотрение вопроса ратификации инвестсоглашения с РФ, которое вызывает негативную реакцию оппозиционеров. Однако протестующие практически сразу же заявили, что расходиться не намерены. Сейчас они протаранили «Уралом» ворота парламента и ворвались на его территорию.

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#рф
«Память короткая»: в Польше жестко ответили на слова Зеленского
Министр обороны Польши упрекнул Украину в короткой памяти после слов Зеленского
15 ноября 2024, 14:55

Фото: iStock/Berezko

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш упрекнул Украину в «короткой памяти» в ответ на слова Зеленского о недостаточной поддержки с польской стороны. Об этом он заявил в эфире телеканала TVN24. По его словам, Варшава «делала и продолжает делать все, что возможно».
«По словам министра, память украинцев «короткая». Он напомнил, что в первые месяцы войны Польша пожертвовала военное снаряжение и организовала гуманитарную помощь», — сказано в публикации.
Косиняк-Камыш подчеркнул, что у польской поддержки есть предел, который нельзя переступать — вопрос безопасности самой Польши.
«Предел помощи Украине — это вопрос безопасности Польши. Если передача какого-то оборудования будет угрожать безопасности польского государства, я просто не буду передавать это оборудование», — подчеркнул он.
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Стянута военная техника: протесты в Абхазии, связь с Россией, что происходит сейчас
15 ноября 2024, 14:40

Массовые беспорядки в Абхазии (Фото: кадр из эфира телеканала «Россия 24»)

Вечером 11 ноября сотни граждан собрались на площадях Сухума после задержания нескольких оппозиционных политиков. Президент Абхазии созвал заседание Совета безопасности и приказал разместить военную технику у своей резиденции. О причинах протестов и намерениях демонстрантах расскажет «Радио 1».

Что происходит в Абхазии: последние события


Беспорядки в Сухуме начались 11 ноября. Митингующие собрались на площади Свободы, пытаясь прорваться в здания Службы государственной безопасности (СГБ) и Министерства внутренних дел.

Вскоре после начала акций протеста демонстранты заблокировали с помощью тракторов дороги, ведущие в город, а также перекрыли Верхний Гумистинский, Нижний Гумистинский и Кодорский мосты.

«Все ключевые мосты в столице Абхазии заблокированы», — сообщали участники митинга.

Что стало причиной протестов


Причиной массовых выступлений стали задержания нескольких оппозиционных политиков, включая депутатов Народного собрания Абхазии. Среди задержанных оказались Омар Смыр, Гарри Кокая, Алмасхан Ардзинба, Рамаз Джопуа и Аслан Гварамия. По словам их сторонников, во время задержаний политиков «выволокли из машины и уложили лицом в асфальт под угрозой оружия», после чего доставили в здание СГБ.

Оппозиция утверждает, что задержания проходили без объяснения причин. Действия правительства в отношении оппозиции связываются с попыткой президента Абхазии Аслана Бжании укрепить свою власть, одновременно «лишая страну истинного суверенитета». В заявлении протестующих подчеркивается: «Это не просто политическая борьба, это попытка отобрать у абхазского народа суверенитет и права, которые были завоеваны тридцать лет назад».

Задержанные оппозиционеры выступали против инвестиционного соглашения, подписанного Абхазией с Россией 30 октября. Для его вступления в силу документ должен быть ратифицирован абхазским парламентом, заседание которого запланировано на 15 ноября.


Обстановка в Абхазии (Фото: кадр из эфира телеканала «Россия 24»)

Инвестиционное соглашение между Абхазией и Россией: что означает


Соглашение «Об инвестиционной деятельности российских юридических лиц в Республике Абхазия» предоставляет российским компаниям возможность реализовывать инвестиционные проекты на территории республики. Власти страны подчеркивают, что инвестиции из России должны сыграть ключевую роль в стабилизации экономической ситуации в регионе.

Абхазская оппозиция выразила резкую критику в адрес инвестиционного соглашения, считая, что его реализация приведет к масштабному строительству жилых комплексов, которые могут быть заселены десятками тысяч иностранных граждан. Кроме того, оппозиционеры рассматривают это соглашение как распродажу ресурсов страны иностранным инвесторам. Бывший министр экономики и кандидат в президенты Абхазии на выборах 2020 года Адгур Ардзинба охарактеризовал его как «документ, который предоставит олигархам неограниченные льготы и откроет путь к распродаже Абхазии».


Как власти Абхазии комментируют протесты?


Сразу после начала протестов председатель Совета безопасности страны Дмитрий Кучуберия охарактеризовал происходящее как массовые беспорядки. Он связал их с принятием парламентом проекта строительства многофункциональных комплексов. По словам генерального прокурора Адгура Агрбы, после этого на одного из депутатов напали оппозиционные активисты. Принятый документ напрямую затрагивает исполнение инвестиционного соглашения с Россией, против которого выступает абхазская оппозиция.

Протесты в Абхазии (Фото: кадр из эфира телеканала «Россия 24»)

Президент Абхазии Аслан Бжания созвал заседание Совета безопасности, на котором руководители силовых структур доложили о предпринимаемых мерах для предотвращения правонарушений, отметив ухудшение ситуации в первые часы протестов. В настоящее время была предотвращена попытка протестующих проникнуть в здание Совета безопасности. К резиденции президента была стянута военная техника. Генеральный прокурор Адгур Агрба сообщил, что злоумышленники были задержаны и помещены в изолятор временного содержания. Позже представители властей заявили, что задержанных оппозиционеров планируется вскоре отпустить.

Ситуация в Абхазии 15 ноября


15 ноября абхазский парламент должен был рассмотреть вопрос ратификации соглашения с Россией о реализации инвестиционных проектов на территории республики. Однако местная оппозиция заявляет об угрозе суверенитету страны из-за подписания данного соглашения. В результате протестов заседание парламента было отменено, сообщает РИА Новости.

На заседание явились более 20 депутатов, 13 из которых проголосовали за отмену сессии. Спикер Лаша Ашуба отметил, что не все парламентарии готовы работать в такой напряженной обстановке.

В Абхазии заявили о двух тысячах протестующих из-за соглашения с Россией


Организаторы протестов в Абхазии утверждают, что в акции участвуют около 2,5 тысячи человек, пишет ТАСС.

Число пострадавших


Главврач скорой помощи Сухума Аслан Джопуа сообщил о двух пострадавших в результате столкновений у здания абхазского парламента, пишет издание РИА Новости.

«Двое человек пострадали при штурме парламента. Один получил травму головы, его мы отправили в республиканскую больницу, второму наложили несколько швов на станции и отпустили», — сказал он.

Протестующие протаранили грузовиком ворота территории администрации президента


Протесты в Абхазии 15 ноября (Фото: кадр из эфира телеканала НТВ)

В Сухуме участники протеста на грузовике прорвали ворота здания администрации президента. Столкновения между силовиками и оппозиционными сторонниками происходят у соседнего здания парламента, где митингующие также разрушили часть ограды и забрасывают оцепление файерами, бутылками, яйцами и досками. В окрестностях здания слышны звуки, напоминающие выстрелы.


Реакция президента Абхазии


Президент Абхазии Аслан Бжания, по всей видимости, покинул здание администрации на фоне сообщений о том, что комплекс правительственных зданий в Сухуме окружен. Об этом сообщает телеграм-канал «Патриоты Абхазии».

Кроме того, комплекс правительственных зданий покинули глава Минэкономики Абхазии, главы Совбеза, МВД, а также некоторые депутаты.

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В Кремле назвали главную проблему работы YouTube в России
Песков: проблема работы YouTube связана с несоблюдением законов России
15 ноября 2024, 14:16

Дмитрий Песков (фото: kremlin.ru)

Проблема работы YouTube не является приоритетной для населения страны и связана с тем, что площадка не соблюдает законы России. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Он пояснил, что замедление YouTube не входит в перечень приоритетных вопросов для россиян.
«Такая постановка вопроса: «Когда россиянам вернут YouTube?», я бы с ней, наверно, не согласился. Это совсем не главное сейчас», — отметил пресс-секретарь главы государства.
Песков подчеркнул, что все проблемы исходят из того, что сервис отказывается соблюдать российские законы, хотя обязана им следовать, а также не меняет и не обновляет соответствующее оборудование.
«Во многом есть такие проблемы. Опять же они связаны с тем, что компания не хочет выполнять законы Российской Федерации, хотя обязана это делать. Ну с другими аспектами президент, действительно, сказал, что посмотрит», — сказал он.
Напомним, во время встречи с гендиректором «Мосфильма» Кареном Шахназаровым президент России Владимир Путин пообещал разобраться с замедлением работы YouTube в России.

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В Абхазии перенесли заседание о ратификации инвестиционного соглашения с Россией
15 ноября 2024, 13:25

Фото: iStock/slexp880

Парламент Абхазии перенес сегодняшнее заседание о ратификации инвестиционного соглашения с Россией. Об этом сообщает РИА Новости. Спикер Лаша Ашуба, как отмечается, пояснил, что некоторые депутаты не готовы работать в напряженных условиях.
По информации агентства, на заседание пришел 21 депутат, 13 из которых проголосовали за перенос сессии, еще четверо высказались против и трое воздержались. В итоге рассмотрение ратификации инветсоглашения отложили до следующей недели.

Напомним, Россия и Абхазия подписали инвестиционное соглашение 30 октября, так как республика не может самостоятельно обеспечить восстановление основных экономических направлений. Сегодня, 15 ноября, соглашение должны были ратифицировать, однако противники договора призвали граждан выйти с протестами.

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#россия
#соглашение
#заседание
#военная депутат
#протесты
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Орбан призвал ЕС пересмотреть антироссийские санкции
15 ноября 2024, 12:39

Виктор Орбан (Фото: kremlin.ru)

ЕС должен пересмотреть санкции, введенные против России, которые влияют на повышение цен на энергоносители и подрывают конкурентоспособность самой Европы. Такое заявление сделал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радиостанции Kossuth.
Он напомнил, что лидеры ЕС приняли на неформальном саммите в Будапеште Декларацию о конкурентоспособности Европы, действия которой направлены на снижение стоимости нефти, газа и электроэнергии.

«Цены на энергоносители должны быть снижены всеми доступными способами. Это означает что санкции (против России – ред.) должны быть пересмотрены, потому что при нынешней санкционной политике цены на энергоносители не снизятся», — сказал Орбан.

Он напомнил, что европейские промышленные компании платят за газ и электроэнергию в несколько раз больше, чем в США и Китае. По его словам, подобная политика подрывает конкурентоспособность ЕС.

Напомним, что венгерское правительство выступает против антироссийских санкций, введенных из-за конфликта на Украине. Венгрия отмечает, что санкции нанесли европейской экономике больший вред.

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Изнасилование подростка и торговля людьми: что известно о Мэтте Гетце — кандидате Трампа на пост генпрокурора США
15 ноября 2024, 12:19

Мэтт Гетц (Фото: кадр из эфира телеканала C-SPAN)

Минюст США выразил недоумение по поводу намерений Дональда Трампа назначить на пост генерального прокурора члена Палаты представителей Мэтта Гетца. Причиной тому стала неоднозначная репутация кандидата. Что известно о политике и в каких скандалах он был замечен расскажет «Радио 1».

Уголовные дела Гетца


По данным агентства Associated Press, Комитет по этике Палаты представителей проводит расследование по нескольким уголовным делам, связанным с Гетцем. Его подозревают в употреблении тяжелых наркотиков и нецелевом расходовании средств избирательной кампании.

Особое внимание общественности привлекли обвинения политика в торговле людьми и сексуальном насилии. В июне текущего года Комитет по этике сообщил о подозрении Гетца в изнасиловании 17-летней девушки. Кроме того, он неоднократно рассылал непристойные материалы своим коллегам по Палате представителей.

На данный момент ни одно из дел не дошло до судебного разбирательства. В прошлом году Министерство юстиции также закрыло дело о торговле людьми, сославшись на отсутствие достаточных улик.

Трамп уже выразил уверенность в том, что Гетц справится с большими обязанностями на новом посту, отметив, что он «искоренит системную коррупцию в Министерстве юстиции и вернет его к истинной миссии — борьбе с преступностью и защите демократии и Конституции».

Однако для утверждения кандидатуры, предложенной президентом, необходимо пройти слушания в Конгрессе США и получить одобрение. Как сообщает портал Axios, многие сенаторы от Республиканской партии настроены скептически по поводу выбора Трампа и намерены тщательно расспросить Гетца о его прошлом во время слушаний. Некоторые даже шутят, что у Гетца больше шансов поужинать с королевой Елизаветой II, чем быть утвержденным Сенатом.

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Мэтт Гетц: биография, карьера


Мэтт Гетц родился 7 мая 1982 года во Флориде в семье политиков. Его дед Джерри Гетц был сенатором в законодательном собрании Северной Дакоты, а его отец Дон Гетц в этом году был избран в сенат Флориды. В 2007 году Мэтт получил степень доктора права в Юридической школе Уильяма и Мэри и начал свою карьеру в юридической фирме Keefe. Однако в октябре 2021 года коллегия адвокатов Флориды лишила его лицензии из-за неуплаченных взносов.

В 2016 году Гетц впервые был избран членом Палаты представителей Конгресса США от штата Флорида. Несмотря на то, что он является членом организации Republican Main Street Partnership, которая поддерживает умеренных республиканцев, Гетц быстро приобрел неоднозначную репутацию и стал заметной фигурой в ряде политических скандалов.
Мэтт Гетц (Фото: кадр из эфира телеканала C-SPAN)

Политические скандалы с участием Мэтта Гетца


Гетц устроил первую в истории отставку спикера Палаты представителей из-за Украины. В отличие от многих своих коллег-республиканцев, Гетц изначально выступал против военной помощи Киеву. Его часто относят к небольшой группе сторонников Трампа, которые поддерживают не только его внутреннюю политику, но и изоляционистский подход в международных делах.

«Америка переживает управляемый упадок, и он усугубится, если мы продолжим расходовать деньги налогоплательщиков на чужие конфликты. Мы должны остановить всю иностранную помощь в войне на Украине», — заявил Мэтт Гетц.

3 октября 2023 года по инициативе Гетца Палата представителей впервые в своей истории отправила в отставку спикера от Республиканской партии Кевина Маккарти. Причиной этому стал вопрос о военной помощи Украине. Конгресс США должен был одобрить ежегодный законопроект о финансировании правительства, который включал пункт о военных поставках Киеву, однако республиканцы заблокировали его. Гетц обвинил спикера в тайной сделке с президентом Джо Байденом касательно дальнейшей помощи Украине и подал ходатайство об отставке, которое поддержали 216 конгрессменов.

Маккарти, в свою очередь, отметил, что причиной его отставки стали личные неприязненные отношения между политиками и месть Гетца за то, что именно спикер инициировал расследование по делу о возможном изнасиловании 17-летней девушки.

«Гетц выглядит крайне неуравновешенным. Я не уверен, принимал ли он запрещенные вещества, но надеюсь, что он получит необходимую помощь. Более того, я желаю, чтобы молодые женщины получили ту справедливость, которую они заслуживают», — заявлял Кевин Маккарти.
Жалоба Гетца позволила отсрочить принятие законопроекта о помощи Украине на длительный срок. Палата представителей оставалась парализованной почти месяц, прежде чем 26 октября новым спикером был избран республиканец Майк Джонсон, который критиковал Киев. В результате военные поставки удалось одобрить лишь 18 апреля следующего года.

Отношение Гетца к Зеленскому


22 декабря 2022 года Гетц и конгрессвумен Лорен Боберт отказались вставать и аплодировать президенту Украины Владимиру Зеленскому во время его выступления в Конгрессе. В своем почти 30-минутном обращении украинский лидер поблагодарил США за поставки оружия и попросил о дальнейшей военной поддержке. Гетц и Боберт стали единственными конгрессменами, которые не встретили Зеленского овациями.

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Новак назвал причину запрета на майнинг в нескольких регионах
Новак объяснил запрет на майнинг в нескольких регионах нехваткой электроэнергии
15 ноября 2024, 12:12

Фото: iStock/NiseriN

Потребление электроэнергии во время майнинга полезно только в тех регионах, где есть свободные мощности, что приводит к равномерной загрузке генерации и удельному снижению затрат. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак в беседе с РБК. Однако, по его словам, когда на майнинг уходят все свободные мощности, это лишает возможности подключать новых потребителей к электросетям.
Ранее «Коммерсантъ» сообщал, что с 1 декабря 2024 по 15 марта 2025 года власти планируют ввести запрет на майнинг в части Иркутской области, Бурятии и Забайкалья, а после ежегодно вводить его во время больших нагрузок.
«Население майнит, металлургические заводы майнят, все, у кого есть собственная генерация или собственные сети, майнят. И эти потребители очень быстро строятся и набирают нагрузку, особенно в регионах с дешевой электроэнергией. В первую очередь речь об Иркутской области и Бурятии, где всегда был резерв мощности. Нагрузка майнинга, по экспертным оценкам, в этих регионах достигает порядка 2000 МВт», — пояснил вице-премьер.
Новак отметил, что именно из-за этого началась работа по принятию нового закона о майнинге. На данный момент, по его мнению, нужно, чтобы в регионах с возможной нехваткой электричества, можно было ограничивать майнинг и подключать новые соцобъекты.
«В ноябре мы приняли нормативно правовое регулирование. А такие регионы, как Иркутская область, ее южная часть, Бурятия, Забайкалье и так далее планируем внести в список, где майнинг запрещен. Потому что там нет сейчас свободных мощностей, чтобы иметь возможность подключать новых потребителей», — добавил он.
Вице-премьер уточнил, что до этого власти хотели создать специальные зоны, где будет разрешен майнинг, но после передумали в пользу точечных ограничений в регионах с нехваткой энергии.

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#бурятия
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Пентагон назвал число покончивших жизнь самоубийством военных США в 2023 году
Пентагон: в 2023 году 523 военных США покончили жизнь самоубийством
15 ноября 2024, 11:42

Фото: istockphoto/Im Yeongsik

Свыше полутысячи американских военнослужащих покончили жизнь самоубийством в прошлом году. Как уточнили в Пентагоне, это больше, чем в 2022 году.
«За 2023 календарный год 523 военнослужащих покончили жизнь самоубийством, что превышает показатели предыдущего года (493)», — пояснили в Минобороны США.
Отмечено, что общее количество самоубийств на сто тысяч военнослужащих увеличилось на 9%. Причем большинство военных были молодыми.

Весной прошлого года глава Минобороны США Ллойд Остин распорядился об улучшении доступа военнослужащих к работе с психологами для снижения количества инцидентов.

Ранее сообщалось, чем шокирован Пентагон, и как это связано с хуситами.

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#мир
#сша
#военные
#самоубийство
#новости
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Пентагон шокирован «потрясающим» арсеналом йеменских хуситов
Закупщик Пентагона ЛаПланте: США шокировал «потрясающий» арсенал ракет хуситов
15 ноября 2024, 11:29

Фото: iStock/allanswart

«Потрясающий» арсенал у йеменских хуситов привел в шок сотрудников Минобороны США. Об этом заявил главный закупщик Пентагона Билл ЛаПланте на конференции «Будущее обороны», передает Axios. По его словам, в вооружении хуситов появляются все более современные ракеты.
ЛаПланте пояснил, что за полгода хуситам удалось увеличить свои арсеналы настолько, что он сам оказался в шоке.
«Я инженер и физик, и я всю свою карьеру имел дело с ракетами. То, что я видел из того, что хуситы сделали за последние шесть месяцев, — это то, что я просто шокирован», — пояснил закупщик оборонного ведомства.
По информации издания, больше всего США обеспокоены тем, что у хуситов появились противокорабельные ракеты с серьезными техническими характеристиками. Эксперты полагают, что столь современное оружие им поставил Иран, который может доверять такие разработки лишь ополченцам из Йемена.

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