В Абхазии упал вертолет Минобороны Ми-24 с тремя людьми на борту

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В Абхазии произошло крушение военного вертолета Ми-24.
Согласно информации агентства «Апсныпресс», вертолет Ми-24, принадлежащий Минобороны Абхазии, потерпел крушение в Гулрыпшском районе.
По данным агентства, все три члена экипажа выжили. Причины происшествия будут установлены в процессе расследования.
Министр по чрезвычайным ситуациям Лев Квициния уже прибыл на место происшествия. Он сообщил агентству ТАСС, что вертолет загорелся после жесткой аварийной посадки. По его словам, пострадавших госпитализировали, но их жизни ничего не угрожает.
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По данным агентства, все три члена экипажа выжили. Причины происшествия будут установлены в процессе расследования.
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Артем Кузьмин