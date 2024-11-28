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Жителя ДНР задержали за поджоги российских объектов по заданию СБУ

Силовики задержали жителя ДНР за поджоги объектов в России по заданию СБУ
Фото: iStock/YakobchukOlena

Фото: iStock/YakobchukOlena

Сотрудники силовых структур задержали жителя Снежного, который осуществлял поджоги российских объектов по заданию украинских спецслужб. Об этом сообщили в МВД по Донецкой народной республике.


Уточняется, что злоумышленник поджигал объекты связи для дестабилизации социальной обстановки, а также снимал преступление на видео. На данный момент правоохранители проверяют его причастность к поджогу релейного шкафа на железной дороге в Подмосковье.

Свою вину обвиняемый признал и добавил, что устроил три поджога в Снежном. Координаты мест он получал от СБУ при помощи мессенджеров.

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В Подмосковье сын убил отца из-за алкоголизма
28 ноября 2024, 09:40

Фото: iStock/zoka74

В Кубинке Одинцовского городского округа Подмосковья 22-летний молодой человек убил собственной отца за злоупотребление им алкоголя. Об этом сообщает СК России по Московской области.
Следствие установило, что 26 ноября мужчина несколько раз ударил ножом своего 52-летнего отца, после чего он скончался. Все произошло в квартире.

«Мотивом преступления явилось длительное злоупотребление отца алкоголем», — уточняется в ведомстве.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Убийце уже предъявили обвинение. Расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске несовершеннолетние хулиганы выстрелили подростку в щеку из сигнальной ракетницы, когда он пытался защитить от них своего младшего брата.

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Подростку пробили щеку выстрелом из сигнальной ракетницы в Новосибирске
28 ноября 2024, 09:09

Фото: iStock/mrohana

В Новосибирске несовершеннолетние хулиганы выстрелили подростку в щеку из сигнальной ракетницы, когда он пытался защитить от них своего младшего брата. Об этом пишет Readovka.
По данным издания, 15-летние подростки пытались заставить школьника оформить на свое имя банковскую карту. Тогда мальчик позвонил старшему брату и попросил помощи. Подросток быстро пришел. Тогда хулиганы отвели его за угол школы, чтобы поговорить, но один из них выстрелил ему в лицо из сигнальной ракетницы.

Однако, несмотря на травму, пострадавший смог дать малолетним мошенникам отпор. В больнице ему оказали необходимую помощь. Подросток написал заявление в полицию.

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Осужденного за убийство Старовойтовой обвинили в тройном убийстве
28 ноября 2024, 08:35

Фото: iStock/Michał Chodyra

Экс-депутата Госдумы Михаила Глущенко, осужденного за организацию убийства другого депутата, Галины Старовойтовой, признали виновным по делу о тройном убийстве на Кипре. Об этом сообщила пресс-секретарь объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга Дарья Лебедева в своем Telegram-канале.
Присяжные признали Глущенко виновным в организации убийства в 2004 году бизнесменов Вячеслава Шевченко и Юрия Зорина, а также переводчицы Валентины Третьяковой. Уточняется, что наказание по этому делу будет озвучено через некоторое время.

Напомним, бывший депутат покинул РФ в 2002 году. В 2009 году его задержали по делу о вымогательстве, после чего возбудили уголовное дело. В 2015 году мужчину приговорили к 17 годам колонии строгого режима за организацию убийства депутата Госдумы Галины Старовойтовой в 1998 году.

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Нетрезвый россиянин преследовал на улице полураздетую дочку, желая избить
Пьяный отец в Амурской области гнался по улице за полуголой дочерью с младенцем
28 ноября 2024, 05:34

Фото: iStock/lolostock

Жителя Завитинска в Амурской области арестовали на двое суток за неповиновение полиции после инцидента, связанного с домашним насилием. Нетрезвый мужчина, избивая свою жену, вынудил несовершеннолетнюю дочь бежать на улицу полураздетой с младшим братом на руках.
Девочка рассказала полицейским, что отец избивает мать.

Прибывшие сотрудники полиции застали мужчину за избиением женщины, лежавшей на полу. Требования прекратить насилие он проигнорировал, из-за чего был остановлен силой, сообщает объединённая пресс-служба судов Амурской области.

В суде мужчина заявил, что не помнит происшествия из-за провалов в памяти, связанных с перенесенной ранее операцией на мозге, которая была проведена четыре года назад. Он добавил, что выпивал на фоне накопившихся семейных проблем, несмотря на медицинские противопоказания.

Суд Завитинского района признал мужчину виновным в неповиновении сотрудникам полиции и назначил ему административный арест на два дня.

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«Ваш ужасный секрет раскрыт»: мать прятала младенца в ящике под кроватью три года
Жительница Великобритании три года держала дочь в ящике под кроватью
28 ноября 2024, 03:09

Фото: iStock/Natalya Belobritskaya

В Великобритании женщина была приговорена к 7,5 годам тюрьмы за то, что три года скрывала свою дочь в выдвижном ящике под кроватью, передает Daily Mail.
Ребенок родился в 2020 году неожиданно, и мать решила никому не сообщать о его существовании. Все это время девочка жила в тайне, без прогулок, общения и должного ухода.

Когда мать оставалась с родственниками на Рождество, малышка была дома одна. Она ни разу не получала подарков ни на день рождения, ни на какие-либо другие праздники.

Мать кормила ребенка смесью, оставляла одну, когда уходила на работу или по делам.

О девочке случайно узнал бойфренд женщины, услышав шум в спальне, после чего он сообщил об этом в социальные службы — и ребенка забрали.

Девочка оказалась истощена, обезвожена, а ее физическое и умственное развитие соответствовало семимесячному младенцу. Медики обнаружили у нее серьезные проблемы со здоровьем, включая деформации органов и кожную сыпь.

На суде мать утверждала, что ящик был всегда приоткрыт, но это не помогло ей избежать строгого приговора.

«Вы лишили эту маленькую девочку любви, должной заботы, внимания, общения с другими людьми, полноценного питания и столь необходимой медицинской помощи. Вы пытались контролировать эту ситуацию так тщательно, как только могли, но по чистой случайности ваш ужасный секрет был раскрыт», — раскритиковал действия женщины судья Честер Стивен Эверетт.
Сейчас девочка находится у опекунов, которые помогают ей восстановиться.

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Герой из Краснодара рассказал о спасении пассажиров загоревшегося в Анталье самолета

Подозреваемый в убийстве красноярской школьницы в свинарнике изнасиловал жертву
#ребёнок
#женщина
#мать
#медики
#девочка
#младенец
#инцидент
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Герой из Краснодара рассказал о спасении пассажиров загоревшегося в Анталье самолета
Султанов, говоря о спасении пассажиров SSJ-100, уверен: любой поступил бы так же
28 ноября 2024, 01:26

Фото: iStock/Kesu01

Житель Краснодара Султан Султанов, спасший пассажиров из загоревшегося самолета Sukhoi Superjet 100 в Анталье, рассказал ТАСС о произошедшем. По словам Султанова, он действовал как любой другой человек в подобной ситуации.
Мужчина отметил, что все находившиеся на борту действовали как единая команда, совместно помогая открывать дверь и эвакуировать людей. Среди пассажиров были пожилые люди и дети, которым оказывали помощь в первую очередь.

Султанов подчеркнул, что подобная реакция была бы естественной для любого.

Он также отметил, что многие пассажиры после происшествия поддерживают связь, переживая общее шоковое состояние, что сделало их ближе друг к другу.

Ранее «Радио 1» более подробно писало о том, как продавец фруктов из Краснодара по имени Султан спас пассажиров самолёта Superjet 100 авиакомпании «Азимут».

Также известно, что самолетом Sukhoi Superjet 100, загоревшимся при посадке в турецкой Анталье, управляли командир воздушного судна (КВС) Владимир Чернов и командир-стажёр Андрей Прядкин. Чернова, осуществлявшего посадку, характеризуют как опытного пилота.

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#море
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#происшествия
#пожилые люди
#самолет
#спасение
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Во Франции школьница созналась в обмане про «исламофобию» после убийства учителя
Французская школьница-мусульманка созналась во лжи об исламофобии убитого учителя
27 ноября 2024, 23:29

Фото: iStock/iZhenya

Французская школьница-мусульманка призналась в клевете на «исламофобию» учителя Самюэля Пати, убитого из-за ее слов джихадистом в 2020 году, сообщает Daily Mail.
По ложным утверждениям девушки, учитель демонстрировал карикатуры на пророка Мухаммеда и предлагал мусульманским ученикам покинуть класс. Этот слух спровоцировал исламиста Абдуллаха Анзорова, который напал на Пати и убил его.

Судебное разбирательство показало, что девочка не присутствовала на уроке, о котором распространяла слухи. Осознав серьезность своих действий, она принесла извинения семье погибшего учителя и пообещала, что больше не будет так поступать.

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#учитель
#школьница
#смерть
#мусульмане
#франция
#убийство
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Автобус с детьми перевернулся на трассе в Ленобласти, есть пострадавшие
В Ленобласти опрокинулся автобус, пятеро человек пострадали
27 ноября 2024, 22:47

Фото: istockphoto/iv-serg

Автобус опрокинулся в Тихвинском районе Ленобласти, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД РФ. Предположительно, авария произошла из-за непогоды, пять человек пострадали.
«…Из них трое — несовершеннолетние в возрасте 16 (лет) и двое — 17 лет. Пострадавшие госпитализированы в состоянии средней степени тяжести», — сказано в сообщении ведомства.
Уточняется, что водитель не справился с управлением неподалеку от деревни Шомушка. Сейчас правоохранители проводят проверку.

Ранее сообщалось, что момент стрельбы на Большой Никитской улице в Москве попал на видео. Его опубликовала столичная прокуратура. Все случилось у заведения «Кофемания», где у посетителей произошел конфликт.

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#россия
#автобусы
#дети
#дтп
#ленинградская область
#новости
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В роддоме Ульяновска врач ввел беременной пациентке не тот препарат
27 ноября 2024, 21:58

Фото: istockphoto/blinow61

Беременной женщине по ошибке ввели не тот препарат в ульяновском роддоме на Сурова, пишет KP.RU. Уточняется, что персонал якобы спутал банки. Пациентку накачали транексамовой кислотой при проведении анестезии.
Женщина родила здоровых двойняшек, трагедия произошла уже после рождения детей. Пострадавшую перевезли в область, ее состояние оценивается как тяжелое. Сейчас за ее жизнь борются медики.

Открыто уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью человека по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей». Врача, который перепутал препараты, задержали при попытке скрыться.

Региональный Минздрав проводит проверку, в прокуратуре и СК ситуацию никак не прокомментировали.

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#мир
#россия
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