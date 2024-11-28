Жителя ДНР задержали за поджоги российских объектов по заданию СБУ

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Сотрудники силовых структур задержали жителя Снежного, который осуществлял поджоги российских объектов по заданию украинских спецслужб. Об этом сообщили в МВД по Донецкой народной республике.
Уточняется, что злоумышленник поджигал объекты связи для дестабилизации социальной обстановки, а также снимал преступление на видео. На данный момент правоохранители проверяют его причастность к поджогу релейного шкафа на железной дороге в Подмосковье.
Свою вину обвиняемый признал и добавил, что устроил три поджога в Снежном. Координаты мест он получал от СБУ при помощи мессенджеров.
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