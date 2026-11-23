В Ачинске госпитализировали трех человек после обработки квартиры от насекомых
В городе Ачинск Красноярского края три человека оказались в больнице после обработки квартиры от насекомых. Об этом пишет местная газета «Город А».
В подъезде одного из домов появился едкий запах. Жильцы начали жаловаться на слезоточивость и першение в горле. Одна из жительниц позвонила на номер 112 и рассказала о проблеме. Сотрудники экстренных служб прибыли на место и вывели из здания 15 человек, троих из которых госпитализировали.
Как выяснилось, женщина решила провести инсектицидную обработку в своей квартире на первом этаже, где жил ее безработный родственник, сильно запустивший жилище. Все произошло в тот момент, когда работники специальной организации травили насекомых. Сейчас в ситуации разбирается полиция. По словам соседей, собственница квартиры отправилась на лечение в Красноярск. Информации о состоянии пострадавших пока нет.
Местные жители обеспокоены произошедшим и вспоминают трагедию в Красной Сопке: в 2024-м там скончались четверо детей из-за отравления парами инсектицида, выжили только их родители. Следствие установило, что отец семейства не соблюдал правила безопасности при распылении дихлофоса в квартире.
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