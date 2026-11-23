В Батайске подросток играл с оружием и случайно застрелил отца
В Батайске подросток играл с оружием и случайно застрелил отца. Об этом сообщило местное издание Donday.ru со ссылкой на неназванный источник.
Предварительно, трагедия произошла в тот момент, когда подросток играл во дворе с пневматическим оружием и повернулся в сторону, где стоял отец. Юноша выстрелил и случайно попал в отца. От полученных травм мужчина скончался.
Как уточняет СУ СК по Ростовской области, все произошло еще 25 октября. 42-летнего местного жителя нашли мертвым с ранением в грудь. Правоохранители осмотрели место происшествия и изъяли оттуда винтовку с пулями. В настоящий момент они проверяют версию о неосторожном обращении несовершеннолетнего с оружием.
Ранее сообщалось, что житель Башкирии стрелял по прохожим из окна и ранил подростка.
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