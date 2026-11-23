20-летний россиянин избил подростка и нарвался на гнев его отца
Полиция в Ивановской области выясняет обстоятельства стрельбы, которую открыл отец избитого подростка. Об это сообщила пресс-служба УМВД региона.
По данным ведомства, все произошло в поселке Новые Горки, где 20-летний парень жестоко избил 16-летнего школьника. В результате пострадавшего доставили в больницу с переломом челюсти и закрытой черепно-мозговой травмой.
Отец подростка решил наказать обидчика сына и несколько раз выстрелил в него из травматического пистолета. У раненого зафиксировали непроникающие ранения грудной клетки и правого предплечья. Угрозы для жизни они не создают.
Вскоре стрелявшего задержали сотрудники полиции. В настоящее время проводится доследственная проверка; выясняются все обстоятельства инцидента.
Ранее сообщалось, что в Батайске подросток играл с оружием и случайно застрелил отца.
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