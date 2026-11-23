23 ноября 2026, 22:43

В Ивановской области отец избитого подростка обстрелял обидчика сына из травмата

Фото: iStock/Backiris

Полиция в Ивановской области выясняет обстоятельства стрельбы, которую открыл отец избитого подростка. Об это сообщила пресс-служба УМВД региона.