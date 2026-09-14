В Адыгее 38-летнюю женщину будут судить после нападения обезьяны на пенсионерку
В Адыгее перед судом предстанет 38-летняя местная жительница, чья обезьяна напала на 84-летнюю пенсионерку. Об этом сообщает управление СК России по республике.
Следствие завершило расследование уголовного дела. Женщине предъявили обвинение в причинении смерти по неосторожности по части 1 статьи 109 УК РФ.
По версии правоохранителей, обвиняемая незаконно держала на своём участке экзотических животных, в том числе приматов разных видов. 2 июля 2026 года её пожилая родственница пришла покормить животных.
Внезапно одна из обезьян напала на женщину и нанесла ей телесные повреждения, от которых пенсионерка скончалась на месте. Следствие направило уголовное дело с обвинительным заключением в суд для рассмотрения по существу.
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