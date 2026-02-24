В Адыгее экс-полицейский преследует и избивает бывшую жену после развода

24 февраля 2026, 10:27

Фото: iStock/Paul Gorvett

Жительница Адыгеи заявила о преследовании и избиениях со стороны бывшего мужа — экс-сотрудника полиции. При этом уголовное дело возбудили против нее по статье об угрозе убийством.