В Адыгее экс-полицейский преследует и избивает бывшую жену после развода
Жительница Адыгеи заявила о преследовании и избиениях со стороны бывшего мужа — экс-сотрудника полиции. При этом уголовное дело возбудили против нее по статье об угрозе убийством.
36-летняя Нафисет К. рассказала, что была замужем за 40-летним Аскером К., который в 2024 году вышел на пенсию в звании полковника. У пары четверо несовершеннолетних детей. По словам женщины, причиной развода стали систематические побои. Она утверждает, что после расставания бывший супруг продолжил преследовать ее и применял силу.
Как сообщает «Осторожно, новости», конфликт обострился на фоне имущественного спора. В 2023 году семья получила почти 25 миллионов рублей жилищной выплаты для сотрудников правоохранительных органов. По словам Нафисет, жилье супруг не купил, а средства потратил. Суд обязал бывшего мужа выплатить ей более 18 миллионов рублей, однако, как утверждает женщина, деньги она не получила.
После очередного конфликта Нафисет обратилась в полицию, но, по ее словам, реакции не последовало. В то же время заявление экс-супруга о якобы прозвучавшей угрозе «я тебя задавлю» было принято, и в январе против женщины возбудили дело за угрозу в убийстве. Нафисет считает, что уголовное преследование связано с имущественными требованиями и попыткой давления на нее.
