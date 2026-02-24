Ужасная трагедия в Алтайском крае: сын убил отца после ДТП с женщиной
В селе Кулунда произошел шокирующий инцидент. Мужчина на автомобиле сбил 63-летнюю женщину и скрылся с места аварии. Она скончалась от полученных травм. Об этом пишет Telegram-канал «Полиция Алтайский край».
После ДТП 40-летний виновник направился к своему отцу и попросил его взять вину на себя. Родитель отказался, что привело к трагическим последствиям. Сын схватил топор и нанес множественные удары по голове и телу отца. Мужчина не выжил.
Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого. В отношении него возбуждено уголовное дело, проводятся следственные действия.
