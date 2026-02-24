Ужасная трагедия в Алтайском крае: сын убил отца после ДТП с женщиной

24 февраля 2026, 09:48

Мужчина насмерть сбил женщину в Алтайском крае, а затем зарубил топором отца

Фото: iStock/Анатолий Тушенцов

В селе Кулунда произошел шокирующий инцидент. Мужчина на автомобиле сбил 63-летнюю женщину и скрылся с места аварии. Она скончалась от полученных травм. Об этом пишет Telegram-канал «‎Полиция Алтайский край».