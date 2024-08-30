В Адыгее судят начальника местного СИЗО за превышение полномочий

Фото: istockphoto/Rattankun Thongbun
Начальника местного СИЗО в Адыгее Гаштова А. судят за подселение к осужденному за педофилию другого заключенного для избиения, сообщает Baza. По словам самого фигуранта, его подставляют из-за случая с неудачной попыткой одного из заключенных сбежать.
Гаштова задержали в феврале. По версии следователей, он специально подселил человека к осужденному за педофилию. В камере действительно была потасовка, завершившаяся госпитализацией одного из зэков.
Гаштов уверяет, что решение о подселении принимал другой человек, а с ним сводит счеты его начальник Тубитов М. за другой случай.
В декабре прошлого года из тюрьмы хотел сбежать заключенный Гасанов Ю., однако его увидели конвоиры. Тубитов якобы попросил Гаштова скрыть инцидент, но тот отказался.
Гаштов отметил, что допрашивал его следователь — друг Тубитова. Гаштова попросили дать показания на начальника колонии Джафарова Т., который не нравился Тубитову. Гаштов же дал показания на Тубитова. Якобы дело о попытке зэка сбежать испарилось, а Гаштов получил обвинение в превышении полномочий по факту избиения педофила.
Судебное разбирательство назначили на 4 сентября.
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Гаштов уверяет, что решение о подселении принимал другой человек, а с ним сводит счеты его начальник Тубитов М. за другой случай.
В декабре прошлого года из тюрьмы хотел сбежать заключенный Гасанов Ю., однако его увидели конвоиры. Тубитов якобы попросил Гаштова скрыть инцидент, но тот отказался.
Гаштов отметил, что допрашивал его следователь — друг Тубитова. Гаштова попросили дать показания на начальника колонии Джафарова Т., который не нравился Тубитову. Гаштов же дал показания на Тубитова. Якобы дело о попытке зэка сбежать испарилось, а Гаштов получил обвинение в превышении полномочий по факту избиения педофила.
Судебное разбирательство назначили на 4 сентября.
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Никита Кротов