В США нашли подозреваемого в убийстве 44-летней давности при помощи одной детали

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Подозреваемого в убийстве 44-летней давности в Вашингтоне вычислили при помощи ДНК, что была на окурке от сигареты. Как информирует The Seattle Times, фигуранта уголовного дела задержали.
В феврале далекого 1980 года полиция нашла останки женщины, которую звали Дороти Мари Силзель в ее собственной квартире. Жертву задушили, а перед этим изнасиловали. Следы ДНК злоумышленника сохранили в ходе осмотра места убийства.
Технология, появившаяся спустя десятилетия, позволила отыскать подозреваемых в 2022 году. Список предполагаемых убийц сузился до Кеннета Кундерта, которому 65 лет.
В результате допроса ДНК получить не удалось, потому что воду и сигарету подозреваемый унес с собой, но спустя несколько месяцев слежки ДНК была получена и сравнена с той, что в квартире жертвы. Сейчас выясняются мотивы преступления.
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Технология, появившаяся спустя десятилетия, позволила отыскать подозреваемых в 2022 году. Список предполагаемых убийц сузился до Кеннета Кундерта, которому 65 лет.
В результате допроса ДНК получить не удалось, потому что воду и сигарету подозреваемый унес с собой, но спустя несколько месяцев слежки ДНК была получена и сравнена с той, что в квартире жертвы. Сейчас выясняются мотивы преступления.
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Никита Кротов