В Архангельской области с рельсов сошли девять вагонов грузового поезда
В Архангельской области на перегоне между станциями Поньга и Шастинский произошёл сход с рельсов девяти вагонов грузового поезда, сообщила Северо-Западная транспортная прокуратура.
На место инцидента были направлены восстановительные поезда для устранения последствий аварии. Пострадавших нет.
Архангельская транспортная прокуратура начала проверку соблюдения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. Обстоятельства происшествия уточняются.
Ранее в Челябинской области с рельсов сошёл грузовой поезд. Инцидент произошёл на одном из участков железной дороги, используемом для движения товарных составов. В результате происшествия никто не пострадал, угрозы для пассажирских перевозок и задержек на путях общего пользования не зафиксировано.
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