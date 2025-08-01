В Челябинске из-за масштабного пожара затруднён въезд в город
В Челябинске из-за масштабного пожара закрыто движение по дороге «Меридиан»
В Челябинске временно закрыто движение транспорта в обеих направлениях по автодороге «Меридиан», от улицы Руставели до Троицкого тракта, сообщает пресс-служба городской Госавтоинспекции ГУ МВД России.
Причиной ограничения движения стал крупный пожар, который вспыхнул днём 1 августа на складе с алкогольной продукцией на улице Игуменке. По данным пресс-службы МЧС России, возгорание охватило площадь около 2300 квадратных метров.
Пожар уже ликвидирован, однако временные неудобства для автомобилистов сохраняются. Спасательные службы продолжают работать на месте происшествия, причины возгорания выясняются.
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