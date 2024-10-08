В Адлере турист устроил погром в магазине и разбил сотни бутылок вина — видео

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В Адлерском районе Сочи неадекватный турист из Нижегородской области устроил погром в магазине «Магнит». Он перебил множество бутылок с алкоголем, а также разбил витражное стекло.
Соответствующий ролик опубликован в телеграм-канале регионального управления МВД. На кадрах видно, как в стеклянную стену магазина влетает винная бутылка. Затем в образовавшуюся пробоину вылезает довольно агрессивный мужчина и запускает следующую бутылку в сторону прохожих. Позже выяснилось, что внутри торгового зала буян крушил полки с алкоголем, разбрасывая бутылки по всему магазину.
Дебошира задержали подъехавшие правоохранители. Объяснить причину своего буйного поведения 37-летний турист из Новгородской области внятно не смог. Сейчас проводится проверка по факту происшедшего. Также устанавливается сумма ущерба, нанесённого торговой точке.
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