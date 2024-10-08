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В Адлере турист устроил погром в магазине и разбил сотни бутылок вина — видео

В Адлере сердитый турист устроил погром в магазине и разбил сотни бутылок вина
08 октября 2024, 20:06
Фото: istockphoto/VadimZakirov

Фото: istockphoto/VadimZakirov

В Адлерском районе Сочи неадекватный турист из Нижегородской области устроил погром в магазине «Магнит». Он перебил множество бутылок с алкоголем, а также разбил витражное стекло.


Соответствующий ролик опубликован в телеграм-канале регионального управления МВД. На кадрах видно, как в стеклянную стену магазина влетает винная бутылка. Затем в образовавшуюся пробоину вылезает довольно агрессивный мужчина и запускает следующую бутылку в сторону прохожих. Позже выяснилось, что внутри торгового зала буян крушил полки с алкоголем, разбрасывая бутылки по всему магазину.

Дебошира задержали подъехавшие правоохранители. Объяснить причину своего буйного поведения 37-летний турист из Новгородской области внятно не смог. Сейчас проводится проверка по факту происшедшего. Также устанавливается сумма ущерба, нанесённого торговой точке.







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#сочи
Внук напал с ножом на своего дедушку в Раменском
08 октября 2024, 19:23

Фото: iStock/maxim4e4ek

Внук напал с ножом на своего дедушку в ходе конфликта в Раменском в Подмосковье. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления МВД России по Московской области.
Отмечается, что в полицию из больницы поступило сообщение о том, что к ним поступил мужчина 1943 года рождения с серьёзными телесными повреждениями.

По предварительной версии, в квартире одного из домов Раменского произошёл конфликт между пострадавшим пенсионером и его внуком. В ходе перепалки второй нанёс дедушке ножевые ранения.

Подозреваемый 2006 года рождения задержан. В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

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#нападение
#пенсионер
#госпитализация
#больница
#полиция
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Вдову Маслякова оштрафовали за злоупотребление свободой СМИ
Главреда «КВН ТВ» Светлану Маслякову оштрафовали на четыре тысячи рублей
08 октября 2024, 19:12

Фото: iStock/Zolnierek

Вдову Александра Маслякова Светлану оштрафовали по статье о злоупотреблении свободой массовой информации. Об этом пишет «Московский комсомолец».
Отмечается, что главреда телеканала «КВН ТВ» признали виновной в совершении административного правонарушения по статье о злоупотреблении свободой массовой информации. В качестве наказания ей был выписан штраф в размере четырёх тысяч рублей.

Подробности дела не приводятся.

Подчеркнём, что данная статья заключается в запрете на распространение информации об организации, включённой в перечень общественных и религиозных объединений, без указания на то, что данная компания ликвидирована или запрещена.

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#штраф
#правонарушения
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Экс-чиновник ЦИК Украины: Зеленский хочет уничтожить рейтинг военных
Экс-чиновник ЦИК Украины: Зеленский хочет уничтожить рейтинг военных
08 октября 2024, 18:40

Режим Владимира Зеленского хочет перед возможным проведением выборов на Украине максимально снизить рейтинг военных. Так считает экс-зампредседателя ЦИК Украины Андрей Магера. Об этом он заявил в интервью бывшему депутату Верховной рады Бориславу Березе.
«До меня периодически доходит информация, что к выборам есть намерение запустить сразу несколько политических проектов с военными. Во-первых, чтобы попытаться умножить на ноль авторитет генерала Залужного», — заявил Магера.
Второй причиной он назвал попытку понизить статус военных в принципе.

Магера уверен, что киевские власти не довольны тем, что рейтинг военных Зеленский вместе со своими сторонниками сделает все, чтобы исправить этот момент.

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#рейтинг
#сша
#план
#информация
#мир
#зеленский
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Чемпионка России по ледолазанию умерла в 35 лет от укуса клеща
SHOT: Чемпионка России по ледолазанию Власова умерла в 35 лет от укуса клеща
08 октября 2024, 17:51

Фото: istock/globalmoments

Чемпионка России по ледолазанию Алена Власова умерла в возрасте 35 лет. Об этом сообщила пресс-служба Федерации альпинизма России во вторник, 8 октября. Детали гибели официально не назвали, по неофициальной версии, причиной смерти стал укус клеща.
«Алена — действующая чемпионка России по ледолазанию. До сих пор не верим. Скорбим и выражаем искренние соболезнования родным и близким», — сообщили в организации.

Выяснилось, что Алену укусил зараженный клещ на даче в конце июня. В больнице у Власовой выявили энцефалит и последующее осложнение.

Спортсменка три месяца провела на ИВЛ с поражением 70% легких. Она находилась в состоянии близком к коме. По словам родственников, Алена все слышала и даже пыталась отвечать, но 5 октября она скончалась. У нее остались муж и 12-летняя дочь.

По данным Федерации альпинизма России, прощание с Власовой состоится 9 октября.

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Среди погибших в Непале россиян оказался КМС по альпинизму Александр Душейко
#прощание
#соболезнования
#спортсмены
#смерть
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Выживший альпинист Шамало раскрыл подробности трагедии в горах Непала
Выживший альпинист Шамало заявил об отсутствии сообщений от группы о проблемах
08 октября 2024, 17:46

Фото: iStock/MikeLaptev

Выживший альпинист Валерий Шамало рассказал, что группа его коллег, погибшая в горах Непала, не сообщала о каких-либо серьёзных проблемах по рации.
Он отметил, что единственное, о чём сообщили участники экспедиции, это то, что восхождение проходило медленно, а идти им было тяжело.

«Связь была через базу. Они могли в любой момент передать информацию. Информация была — «спускаемся, всё в порядке». И вдруг прекратила приходить информация», — поделился в беседе с RT Шамало.

До этого вице-президент Федерации триатлона Санкт-Петербурга Сергей Бодров прокомментировал случай со спортсменкой Елена Смирнова, погибшей на соревнованиях по триатлону серии Ironman в Испании. Он отметил, что подробности произошедшей трагедии будут известны позднее.

«Лично я не был с ней знаком, но Елена была постоянным участником наших соревнований по триатлону, также она выступала в велосипедных гонках. Она была хорошо подготовленной спортсменкой, всегда стремилась добиться максимального результата. Мне трудно говорить о причинах случившегося со Смирновой, у меня нет информации об этом. Бывает, что спортсмену может стать плохо с сердцем. Позднее мы узнаем, что именно произошло», – прокомментировал в беседе с «Петербургским дневником» Бодров.

Ранее Федерация альпинизма Ленинградской области опубликовала фото с места гибели российских альпинистов на горе Дхаулагири в Непале.

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«Тела остались на высоте 6000 метров»: альпинисты собирают деньги на эвакуацию погибших в Непале

Среди погибших в Непале россиян оказался КМС по альпинизму Александр Душейко
#фото
#информация
#тела
#смерть
#горы
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Снимок с вертолета: фото с места гибели российских альпинистов в Непале
Появилось фото с места гибели российских альпинистов в Непале
08 октября 2024, 16:24

Фото: личная страница Александра Душейко

Федерация альпинизма Ленинградской области опубликовала фото с места гибели российских альпинистов на горе Дхаулагири в Непале. Там сорвались в низ пять человек, сейчас альпинисты собираются средства, чтобы вывезти тела товарищей.
«Снимок сделан с вертолета 8 октября. Слева лежит рюкзак, справа на скальном выступе на леднике — тела. Все вместе, это показывает, что были связаны между собой страховочной веревкой и летели по склону вместе», — цитирует РИА Новости представителей федерации альпинизма.



Тела пятерых альпинистов остаются на высоте около 6000 метров. Их нужно забрать в кратчайшие сроки, иначе вскоре погибших закроет лавинами. Однако, по данным федерации, вертолетная компания запросила огромную сумму за эвакуацию тел российских альпинистов.

Отмечается, что среди погибших был КМС по альпинизму Александр Душейко, который оставил последнюю запись в ВК о преодолении отметки 7238, после чего спортсмены спустились обратно.

По предварительным данным, пятеро альпинистов были в связке, когда один из них сорвался и утянул за собой остальных. Точные причины трагического происшествия выясняются.

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Среди погибших в Непале россиян оказался КМС по альпинизму Александр Душейко

В Непале погибла группа из пяти российских альпинистов
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#происшествия
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#тела
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#альпинист
#смерть
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Против кузбасских предпринимателей завели дело за обман бюджетных организаций
Кузбасские предприниматели подозреваются в обмане бюджетных организаций
08 октября 2024, 15:38

Фото: iStock/Michał Chodyra

В Кузбассе против директора и сотрудников коммерческой организации подозреваются завели уголовное дело по обвинению в мошенничестве.
Так, они подозреваются в 14 эпизодах мошенничества при поставках продуктов питания в бюджетные учреждения. Отмечается, что заказчикам поставлялись продукты питания, которые не отвечали заявленным требованиям.

«Вместо говяжьей печени поставлялась свиная, вместо масла сливочного – маргарин или спред и т.д. Ущерб от незаконной деятельности составил более 6,8 млн. рублей», — приводит «Сiбдепо» сообщение пресс-службы УФСБ России по Кузбассу.

До этого в Сбере сообщали, что в мошеннических действиях против россиян в том числе принимают участие около 400 кол-центров, работающих с территории Украины. По оценке МВД, жертвами телефонных мошенников стали полмиллиона человек.

«Пострадали полмиллиона человек, из которых практически каждый четвёртый — пенсионер», — приводит RT слова министра МВД Владимира Колокольцева.

Ранее сообщалось, что новую схему обмана начали использовать мошенники в Московской области, теперь они представляются сотрудниками энергетических компаний и под предлогом бесплатной замены счётчиков выманивают у собеседников код доступа к сайту госуслуг.

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#закон
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Учитель химии разлил опасный раствор брома на школьника в Москве
08 октября 2024, 15:35

Фото: iStock/angelp

Учитель разлил опасный раствор брома на подростка в московской школе №1476. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Отмечается, что инцидент произошёл несколько часов назад на уроке химии. Девятиклассник получил химические ожоги, его экстренно госпитализировали.

Врачи оценивают состояние ребёнка как удовлетворительное. Раствор попал на область тела в районе бёдер.

Подчеркнём, что даже 0,001% брома в воздухе вызывает раздражение слизистых оболочек, головокружение, кровотечение из носа. Уже при 0,02% возникает удушье, спазмы, проблемы с дыхательными путями. При попадание на кожу бром вызывает зуб и язвы.

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#инцидент
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Боксер из Чечни сбил насмерть 14-летнюю школьницу в Норильске и сбежал
Чеченский боксер на BMW сбил насмерть 14-летнюю школьницу в Норильске и скрылся
08 октября 2024, 15:31

Фото: iStock/Aleksei Andreev

Боксер из Чечни сбил насмерть 14-летнюю школьницу в Норильске и скрылся с места происшествия. Спортсмен был за рулем BMW, сообщает портал Ngs24.
Девочка переходила дорогу по пешеходному переходу, когда 25-летний водитель BMW влетел в нее на полной скорости, пишут СМИ. После спортсмен скрылся с места аварии, оставив сбитую девочку на дороге. Позже его задержали сотрудники полиции.

По словам очевидцев аварии, сразу после ДТП водитель снял с машины номера.
Выяснилось, что до смертельной аварии боксера лишили водительских прав за отказ от медицинского освидетельствования.

По факту смертельной аварии возбудили уголовное дело.

Ранее серьезная авария произошла на юге Москвы. Там автомобиль пробил ограждение на набережной и рухнул в Москву-реку. Водитель и пассажиры выбрались из тонущей машины, и скрылись с места происшествия.

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