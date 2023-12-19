Над Брянской областью сбит второй беспилотник ВСУ

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Над Брянской областью средствами ПВО сбит уже второй беспилотник ВСУ, Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз, уточнив, что пострадавших нет.
«Еще одна попытка украинских террористов совершить атаку с помощью БПЛА пресечена силами ПВО Министерства обороны РФ. Над Брянским районом уничтожен беспилотный летательный аппарат самолетного типа», - написал Богомаз в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что в результате атаки украинского беспилотника никто не пострадал. Также отсутствуют разрушения на земле. На месте происшествия работают все оперативные службы региона.
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