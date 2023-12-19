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Украинский беспилотник сбили над Брянской областью

Губернатор Богомаз: украинский БПЛА сбили над Брянской областью
19 декабря 2023, 10:24
Фото: iStock/rancho_runner

Фото: iStock/rancho_runner

Беспилотник ВСУ уничтожен над Брянской область. Об этом в своём Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
Он отметил, что российские средства противовоздушной обороны уничтожили украинский беспилотник самолётного типа. В результате уничтожения дрона никто не пострадал, разрушения не зафиксированы.

В настоящее время на месте падения беспилотника проводят работу оперативные службы.


Ранее сообщалось, что боец штурмовой бригады российской армии уничтожил окоп, где укрывались украинские военные, несколькими выстрелами из автомата Калашникова. Одна из пуль попала в боекомплект, который тут же загорелся. Затем другие военные ВС РФ запустили несколько гранат и окончательно уничтожили укрытие ВСУ.

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#спецоперация
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#всу
#вс рф
#брянская область
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В США раскрыли неожиданную правду о поддержке Украины
Time: США не собирались поставлять мощное оружие для победы Украины
19 декабря 2023, 11:04

Фото: iStock/Aleksey Gulyaev

Страны Запада вовсе не собирались передавать Украине необходимое для победы над Россией количество вооружения, так как все они заинтересованы в стабильности РФ. Так эксперт Эллиот Акерман написал в статье для американского журнала Time.
«Решительную поддержку, вероятно, вовсе не собирались оказывать. Наши (США - ред.) национальные интересы недостаточно близко пересекаются с украинскими», — такое признание сделал Акерман.

Он считает, что для США необходима стабильная обстановка в России. Белый дом проводит в отношении Украины политику «медленного одобрения». То есть передает Киеву вооружение для ведения боевых действий, но в недостаточном количестве для победы, объяснил эксперт.

Таким образом, заключил Акерман, подобную стратегию США и НАТО можно назвать медленным «да».

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#вооружение
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Над Брянской областью сбит второй беспилотник ВСУ
Богомаз: еще один беспилотник ВСУ сбит нал Брянской областью
19 декабря 2023, 10:40

Фото: iStock/aapsky

Над Брянской областью средствами ПВО сбит уже второй беспилотник ВСУ, Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз, уточнив, что пострадавших нет.
«Еще одна попытка украинских террористов совершить атаку с помощью БПЛА пресечена силами ПВО Министерства обороны РФ. Над Брянским районом уничтожен беспилотный летательный аппарат самолетного типа», - написал Богомаз в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что в результате атаки украинского беспилотника никто не пострадал. Также отсутствуют разрушения на земле. На месте происшествия работают все оперативные службы региона.

Ранее Богомаз уже сообщал, что в регионе сбит украинский беспилотник. Разрушений на земле и пострадавших также нет. Также сообщается уже о третьем сбитом дроне ВСУ в области.

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Раненый российский боец на себе вытащил товарища из-под огня ВСУ - видео
Раненый российский боец на себе вытащил товарища из-под огня ВСУ
19 декабря 2023, 10:29

Фото: iStock/zim286

Раненный в ногу российский боец вытащил на себе из-под огня товарища, который получил более тяжелые ранения. Такое видео опубликовал Telegram-канал «Военкоры русской весны».
Первый боец попытался отвлечь внимание на себя и многократно смог увернуться от сбросов гранат с дрона, одновременно вызывая эвакуацию по рации.

Тогда дрон ВСУ переключается на тяжелораненого парня, но попасть точно по нему ему не удалось.

Военный мог передвигаться только ползком, однако своего товарища, который получил еще более тяжелые ранения, не бросил и вытащил из-под огня противника. Тот забрался на спину и обхватил бронежилет парня руками, и они начали движение. При этом тяжелораненый время от времени терял сознание и сползал.

«Судьба парней всё также неизвестна, но в итоге враг не опубликовал кадры их гибели, потому надеемся, что они выжили», - пишут военкоры.

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#движение
#дрон
#кадры
#всу
#вс рф
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Украинский военный Грин заявил, что ВСУ придётся оставить неудобные позиции
19 декабря 2023, 09:32

Фото: istockphoto/JARAMA

Боец ВСУ сообщил, что украинские солдаты критикуют своих командиров и западных союзников, указывая на системные проблемы украинских войск.
По словам Арти Грина, у армии Украины не было «никаких шансов», но киевский режим не смог здраво оценить ситуацию.

«ВСУ вскоре перейдут к вынужденной обороне. Нужно будет отступить с неудобных позиций. В частности, с тех, которые были захвачены летом. Украинским военным придется оставить плацдарм и на левом берегу Черного Жеребца, и скорее всего, на левом берегу Оскола», - говорит Грин.

Ранее сообщалось, что армия России очевидно превосходит украинскую и её силы постоянно растут. В то время как человеческие и технические ресурсы Вооруженных сил Украины (ВСУ) практически полностью исчерпаны.

Об этом заявил военный обозреватель издания Myśl Polska Кшиштоф Подгурский. Он отметил, что российская оружейная промышленность, переведенная на военные рельсы, своевременно поставляет в войска достаточное количество новой, а также отремонтированной и модернизированной старой советской техники, что только увеличивает мощь армии РФ.

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#всу
#украина
#россия
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«Худшая история»: на Западе рассказали, как пожилой солдат ВСУ потерял зубы
Economist: пожилому новобранцу ВСУ не дали поднять вставную челюсть
19 декабря 2023, 07:09

Фото: istock / Sinenkiy

Пожилому новобранцу Вооруженных сил Указаны не позволили взять на поле боля вставную челюсть. Об этом пишет Economist.

«Их выгнали из своих деревень без особого предупреждения. У одного пожилого новобранца даже не было возможности поднять вставную челюсть. Менее чем через неделю, проведенную в окопах Донбасса, <…> численность взвода из 20 человек сократилась на шесть. Трое погибли в бою, еще трое получили серьезные ранения«», — сказано в публикации.
Автор материала назвал это «одной из худших историй» о призыве в зону боевых действий.

До этого стало известно, что военно-врачебная комиссия признала «годным к военной службе с ограничениями» военного, который потерял одну ногу при выполнении боевой задачи в зоне спецоперации, вторая нога его также сильно повреждена.

Ранее сообщалось, что ВСУ решили сократить военные операции из-за нехватки снарядов. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#всу
#украина
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Расчёт БПЛА ставропольских десантников уничтожил около 140 военных ВСУ — МО РФ
19 декабря 2023, 06:14

Фото: сайт Минобороны РФ

Расчёт ударных БПЛА ставропольских десантников за два месяца ликвидировал около 140 военнослужащих ВС Украины. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на МО РФ.
«Как только мы находим цели, тут же запускаем две «птицы» (беспилотника). Первая с боеприпасом для сброса, чтобы разобрать блиндаж, вторая тоже взлетает с нагрузкой. Это делается для того, чтобы если из блиндажа выбежит пехота, то сразу ее отработать. Только за последние два месяца наш расчет уничтожил около 140 украинских боевиков и 230-240 ранил», — рассказал оператор расчёта с позывным «Санта».

Он добавил, что ВСУ в ночное время регулярно устраивают вылазки и проводят ротации, хотя днём они этого не делают. При этом увидев в небе ​российский БПЛА, украинские военные сразу разбегаются, отметил «Санта».

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#сво
#всу
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Зыбинский: Бойцы «Запада» отразили 10 контратак ВСУ на Купянском направлении
19 декабря 2023, 05:10

Фото: iStock/Aleksandr_Golubev

Подразделения группировки ВС РФ «Запад» отразили 10 контратак штурмовых групп Вооружённых сил Украины (ВСУ) в районе озера Лиман и северной окраины Синьковки на Купянском направлении СВО. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на начальника пресс-центра группировки Сергея Зыбинского.
По его словам, общие потери противника составили свыше 60 военнослужащих. Также были уничтожены один танк Leopard 2, три боевые машины пехоты, два бронетранспортера, одна 122-мм самоходная артиллерийская установка 2С1 «Гвоздика» и два миномёта.



Кроме того, расчёты самоходных артиллерийских установок «Гиацинт-С» при выполнении огневых задач уничтожили опорный пункт и боевую технику ВСУ.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#вооружённые силы рф
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#всу
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Расчёты РЗСО «Град» сорвали ротацию ВСУ к северу от Артёмовска
РЗСО «Град» сорвали ротацию ВСУ к северу от Артёмовска, сообщили в Минобороны
19 декабря 2023, 04:14

Фото: сайт Минобороны РФ

Расчёты РЗСО «Град» артиллерийских подразделений ВДВ сорвали ротацию ВСУ к северу от Артёмовска. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.
«Расчёты РСЗО БМ-21 «Град» артиллерийских подразделений ВДВ уничтожили группу пехоты ВСУ, сорвав ротацию подразделений противника к северу от Артёмовска», — цитирует агентство заявление оборонного ведомства.

В Минобороны добавили, что средствами объективного контроля в ходе проведения воздушной разведки были выявлены участки местности с большим скоплением личного состава противника. Информацию оперативно передали на командный пункт гвардейского Костромского артиллерийского полка ВДВ. Десантники после выполнения задачи оперативно свернулись и убыли для перезарядки в безопасный район.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#град
#вдв
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#всу
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Российский спецназ уничтожил бойцов ВСУ с помощью мобильного гранатомёта «Пламя»
19 декабря 2023, 03:06

Фото: официальный сайт Минобороны РФ

Мобильная группа спецназа группировки войск ВС РФ «Запад» уничтожила группу украинских солдат на Купянском направлении с помощью установленного на мотовездеход мобильного гранатомёта АГС «Пламя». Об этом сообщили журналистам РИА Новости в Минобороны РФ.




Для скрытного и быстрого передвижения по пересеченной местности спецназовцы использовали «багги» — небольшой легкий автомобиль высокой проходимости для езды по бездорожью.

В российском военном ведомстве подчеркнули, что на вооружении спецназа РФ содержатся как сложнейшая разведтехника, так и солидная огневая мощь — миномёты, гранатомёты, ПТРК и так далее. Всё это помогает в несколько раз сократить общее время от обнаружения целей противника до их огневого поражения. Кроме того, отечественные спецназовцы для успеха своих миссий чаще всего действуют в тёмное время суток и, зачастую, в связке с артиллеристами.

Ранее сообщалось, что российские военные прямым попаданием фугасной авиабомбы взорвали украинский танк на Запорожском направлении.

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