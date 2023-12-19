Украинский беспилотник сбили над Брянской областью

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Беспилотник ВСУ уничтожен над Брянской область. Об этом в своём Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
Он отметил, что российские средства противовоздушной обороны уничтожили украинский беспилотник самолётного типа. В результате уничтожения дрона никто не пострадал, разрушения не зафиксированы.
В настоящее время на месте падения беспилотника проводят работу оперативные службы.
Ранее сообщалось, что боец штурмовой бригады российской армии уничтожил окоп, где укрывались украинские военные, несколькими выстрелами из автомата Калашникова. Одна из пуль попала в боекомплект, который тут же загорелся. Затем другие военные ВС РФ запустили несколько гранат и окончательно уничтожили укрытие ВСУ.
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В настоящее время на месте падения беспилотника проводят работу оперативные службы.
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Анастасия Чинкова