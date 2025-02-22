В аэропортах Казани и Нижнекамска введён в действие план «Ковёр»

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Утром 22 февраля в аэропортах Казани и расположенного в примерно 400 километрах от столицы Татарстана Нижнекамска введён план «Ковёр». Этот режим работы воздушных гаваней подразумевает временные ограничения на приём и выпуск самолётов.
Об этом сообщил официальный представитель Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация) Артем Кореняко. В своём телеграм-канале он написал, что ограничения распространяются на аэропорты Казань и Бегичево в Нижнекамске. Спикер Росавиации также добавил, что экипажи и командиры воздушных судов, диспетчеры и представители наземных служб делают всё возможное для обеспечения безопасности полётов гражданских самолётов.
План «Ковёр» в воздушных гаванях двух городов Татарстана действовал до 09:00 по Москве. После наступления указанного времени все ограничения были сняты, аэропорты вернулись к работе в штатном режиме. Об этом Кореняко также сообщил в своей социальной сети.
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План «Ковёр» в воздушных гаванях двух городов Татарстана действовал до 09:00 по Москве. После наступления указанного времени все ограничения были сняты, аэропорты вернулись к работе в штатном режиме. Об этом Кореняко также сообщил в своей социальной сети.
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Александр Бойцов