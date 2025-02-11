Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах России

Бывшего чемпиона по мотогонкам Коннора Бехана уличили в педофилии и приговорили к 18 годам тюрьмы за изнасилование и сексуальное издевательство над семилетней девочкой. 33-летний гонщик из Ньюкасл-андер-Лайма выступал в гонках с 2004 по 2015 год, а в 2014 году стал чемпионом Ирландии в классе super twins. Об этом пишет DailyMail 9 ферваля 2025 года.