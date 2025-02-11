Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах России

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В аэропортах Казани, Кирова, Саратова и Ульяновска были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.
«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на прием и выпуск ВС сегодня ранним утром введены в аэропортах: Казань (UWKD); Киров (Победилово; USKK); Саратов (Гагарин; UWSG); Ульяновск (Баратаевка; UWLL)», — отметил он.
В сообщении подчеркивается, что экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов. Дополнительная информация о причинах введения ограничений и сроках их действия пока не предоставлена.
В Нижнем Новгороде была временно ограничена работа местного аэропорта. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова