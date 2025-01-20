Мэрия Казани предупредила об опасности атаки БПЛА и призвала не паниковать

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Мэрия Казани предупредила жителей об опасности атаки беспилотников и призвала не паниковать.
«МЧС предупредило горожан об опасности атаки БПЛА», — говорится в Telegram-канале мэрии.
При этом жителей призвали не поддаваться панике и не подходить к окнам. В сообщении также опубликовали памятку в которой говорится о действиях в подобных ситуациях.
Ранним утром 20 января в Татарстане объявили опасность атаки БПЛА. Местные жители слышали взрывы в Авиастроительном районе Казани. По информации Shot, в ходе атаки ВСУ на казанские заводы были использованы беспилотники типа «Лютый».
Кроме того, аэропорт Казани ограничил вылет и прилет самолетов на фоне атаки БПЛА на город.
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Элина Позднякова