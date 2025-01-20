Mash: в Казани повторные взрывы после атаки беспилотников ВСУ на заводы города

Фото: iStock/Evan Austen
Жители Казани сообщают о повторных взрывах в четырех районах после атаки беспилотников ВСУ на городские заводы. Об этом пишут в Mash.
«Казанцы сообщают о повторных взрывах в городе», — рассказали в telegram-канале.
Взрывы были слышны в Авиастроительном, Кировском, Московском и Ново-Савиновском районах Казани. Также сообщается о сирене воздушной тревоги, которая работа рядом с промзонами.
Ранее «Радио 1» писало об атаке беспилотников ВСУ на заводы Казани. По предварительным данным, украинская армия использовала дрон «Лютый».
Читайте также:
Baza: в Рязанской области прогремели взрывы
В Курской области объявлена опасность атаки беспилотников
В Харькове, Херсоне и Кривом Роге прогремели взрывы
Иван Мусатов