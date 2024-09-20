В аэропортах двух российских регионов вводили план «Ковер»

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В аэропортах Тамбова и Борисоглебска вводился план «Ковер» из-за угроз атаки беспилотников. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Согласно информации источника, план «Ковёр» вводился около 01:00 мск. Аэропорты не принимали и не отправляли рейсы на протяжении трёх часов.
Спустя некоторое время российское оборонное ведомство проинформировало, что системы противовоздушной обороны уничтожили восемь вражеских беспилотников над территорией Белгородской области. Уточняется, что никто не пострадал.
Ранее сообщалось, что в Смоленской области сбитый БПЛА Вооруженных сил Украины упал на проезжую часть и загорелся. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Спустя некоторое время российское оборонное ведомство проинформировало, что системы противовоздушной обороны уничтожили восемь вражеских беспилотников над территорией Белгородской области. Уточняется, что никто не пострадал.
Ранее сообщалось, что в Смоленской области сбитый БПЛА Вооруженных сил Украины упал на проезжую часть и загорелся. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Екатерина Коршунова