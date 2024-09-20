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В аэропортах двух российских регионов вводили план «Ковер»

SHOT: в аэропортах Тамбова и Борисоглебска вводили план «Ковер» из-за БПЛА
20 сентября 2024, 11:37
Фото: iStock/skyNext

Фото: iStock/skyNext

В аэропортах Тамбова и Борисоглебска вводился план «Ковер» из-за угроз атаки беспилотников. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Согласно информации источника, план «Ковёр» вводился около 01:00 мск. Аэропорты не принимали и не отправляли рейсы на протяжении трёх часов.

Спустя некоторое время российское оборонное ведомство проинформировало, что системы противовоздушной обороны уничтожили восемь вражеских беспилотников над территорией Белгородской области. Уточняется, что никто не пострадал.



Ранее сообщалось, что в Смоленской области сбитый БПЛА Вооруженных сил Украины упал на проезжую часть и загорелся. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#аэропорты
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#рейсы
#всу
#дрон
В Подольске на производстве произошел пожар
МЧС: пожар на производстве произошел в Подольске на площади 3,6 тыс. кв. метров
20 сентября 2024, 12:12

Фото: istock/Nikolay Tsuguliev

В Подольске на производстве произошел пожар. Возгорание охватило площадь в 3,6 тысячи квадратных метров. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на МЧС России.
Сообщается, что инцидент произошел по адресу улица Бронницкая, дом 5. На место происшествия оперативно прибыли пожарные расчеты, которые начали борьбу с огнем.

В настоящее время информации о пострадавших нет. Специалисты работают над ликвидацией возгорания и выяснением причин происшествия.

Ранее сообщалось, что на территории Свердловского участкового лесничества — в одном километре от деревни Соколово городского округа Щёлково произошел пожар. Отмечается, что он был низовым и произошёл из-за действий человека.

До этого стало известно, что в подмосковной деревне Апаринки пожар, начавшийся на складе, был локализован на площади 4 200 квадратных метров.

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#пожар
#происшествия
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Боевики ВСУ атаковали Энергодар при помощи БПЛА
20 сентября 2024, 12:04

Фото: istockphoto/NiseriN

Боевики ВСУ ударили по Энергодару в Запорожской области при помощи дронов. Об этом сообщила в тг-канале администрация города.
«Удар беспилотника пришелся по гражданской инфраструктуре города на проспекте Строителей. Пострадавших нет. Информация о разрушениях уточняется», — уточнили там.
Второй дрон был ликвидирован в воздушном пространстве. Руководство города просит людей быть внимательными, осторожными, а также не находиться на открытых пространствах.

Ранее сообщалось, что более опытные боевики ВСУ прикрывались молодежью на фронте. В частности, 18-летних юношей заставляли сдерживать ВС РФ в Донбассе.

Спецоперация на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года.

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#мир
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Стало известно, что начали делать жители Ливана из-за боязни новых взрывов
NYT: жители Ливана отключают электронные приборы и телефоны из-за боязни взрывов
20 сентября 2024, 11:21

Фото: istockphoto/ramzihachicho

Жители Ливана из-за боязни новых взрывов начали отключать электронные приборы и телефоны. Об этом информирует газета New York Times.
Напомним, что во вторник в Ливане в разных районах произошли взрывы пейджеров. В результате погибли 12 человек, а около 2800 получили ранения. В среду, после взрывов пейджеров, начали детонировать и другие телекоммуникационные устройства.

«Из-за атак многие ливанцы боятся, что другие устройства могут взорваться. Некоторые поспешили отключить бытовые приборы. Другие отключили от питания инверторы и солнечные установки, питающие их дома», — отмечается в материале.

Сообщается, что многие убрали телефоны от тела и отказались отвечать на входящие звонки. По данным издания, теперь жители Ливан относятся с недоверием ко всем устройствам.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что произошедшее в Ливане должно быть тщательно расследовано. По его словам, спланированная высокотехнологичная атака может привести к серьёзным последствиям не только для Ливана, но и для всего мира, а сенатор Алексей Пушков заявил, что эти взрывы стали новым оружием в борьбе за уничтожение людей.

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#телефоны
#взрывы
#атака
#рф
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Сын певицы Ирины Понаровской внезапно умер в Москве
Сын известной певицы Ирины Понаровской Энтони Родд внезапно умер в Москве
20 сентября 2024, 10:56

Фото: РИА Новости/Юрий Сомов

В Москве внезапно скончался сын певицы Ирины Понаровской Энтони Родд, информирует тг-канал «112». Уточняется, что 39-летний мужчина почувствовал себя плохо ранним утром. Его жена вызвала бригаду Скорой помощи, однако в районе шести часов утра Родд умер.
Энтони Родд является отпрыском знаменитого джазмена Вейланда Родда младшего. У него остались дети и супруга.

Перед этим сообщалось, что известный пианист Лука Сафронов подвергся нападению в Питере. Как писал тг-канал Baza, конфликт случился на почве спора относительно места, где разрешено останавливаться. Потерпевший является сыном не менее знаменитого художника Никаса Сафронова.

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#мир
#россия
#москва
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#смерть
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«Я жду маму»: едва не погибшая от рук матери дочь защищает ее в суде, подробности дела Антонины Мартыновой
20 сентября 2024, 10:54

Фото: iStock/Giuda90

В апелляционном суде Москвы прошло рассмотрение известного «новгородского дела» Антонины Федоровой-Мартыновой. Она обвиняется в покушении на свою двухлетнюю дочь от первого брака в 2007 году. Чудом выжившая девочка всеми силами стремилась оправдать мать и хотела выступить ее правозащитником в суде. О том, почему 39-летняя женщина пыталась избавиться от дочери и как сейчас живет девочка расскажет редакция «Радио 1».

Женщина хотела убить свою двухлетнюю дочь

Фото: iStock/Victor Kaprov

В 2007 году супруга главреда «Новой газеты. Европа»* сбросила свою двухлетнюю дочь Алису с высоты третьего этажа в пролет подъезда в общежитии. Девочка выжила и отделалась травмой головы. Женщина с самого начала отказывалась признавать вину. Уверяла, что дочка сама вышла из комнаты в общежитии, добралась до лестницы и выпала.

В защиту Мартыновой тогда развернули шумную кампанию, с требованием закрыть уголовное дело выступали общественники и юристы. Однако в 2008 году присяжные вынесли вердикт: Антонина виновна. После этого Мартынова собрала вещи и исчезла. 16 лет она вместе с дочерью пряталась от правосудия. Однако в 2024 году ее удалось задержать в Ставропольском крае. Затем женщину доставили в Великий Новгород, чтобы завершить процесс.

В мае Мартыновой был вынесен приговор: 9 лет лишения свободы.


Выжившая Алиса защищает мать в суде


20-летняя Алиса Федорова сама попросила защищать свою 39-летнюю мать. Она не верит в ее вину и не считает себя потерпевшей. Алиса Федорова впервые дала интервью «МК», где заявила, что у нее есть доказательства невиновности матери, однако подробностей не привела.

Когда речь зашла о том, что Алиса является потерпевшей по делу, она отметила, что никто не спрашивает ее мнения о том, должна ли мама отбывать уголовное наказание. Она посчитала уголовное преследование в отношении матери неправильным и несправедливым. При этом Алиса отказывается вспоминать события того злополучного дня, когда едва не погибла.

Фото: iStock/Igor Vershinsky

Как сейчас живет Алиса Федорова


В настоящее время Алиса живет с бабушкой в Москве. Она учится и следит за судебными делами матери. Алиса также поделилась с журналистами подробностями своей первой встречи с родным отцом Павлом Федоровым, которая состоялась не так давно. Они заново познакомились и немного пообщались, но сейчас не поддерживают связь.

Что касается Кирилла Мартынова**, второго мужа ее матери, то Алиса его совсем не помнит и заявляет, что рада тому, что он больше не является ее отчимом.


Отношения Алисы с матерью


Алиса рассказала, что у нее с мамой хорошие отношения. Им всегда есть о чем поговорить.

На вопрос о задержании матери в марте Алиса призналась, что не хочет вспоминать события того дня, так как никому не пожелала бы пережить такое.

«Я жду маму и уверена в ее невиновности», — сообщила Алиса.

Что касается возможности видеться с мамой в СИЗО, она сообщила, что уже успела попасть к ней на свидание и поговорить. Когда Алису спросили, хочет ли она что-то сказать людям, от которых зависит свобода ее матери, она выразила мнение, что произошло чудовищное недоразумение, которое необходимо исправить. Она попросила не разлучать ее с родственницей и не отправлять ее в тюрьму за то, чего она не совершала.

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* объявлена в РФ нежелательной организацией.
** признан иноагентом в РФ

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#подъезд
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На известного пианиста Луку Сафронова напали в Петербурге
Водитель «Майбаха» напал на известного пианиста Луку Сафронова в Петербурге
20 сентября 2024, 10:25

Фото: iStock/Andranik Hakobyan

Водитель «Майбаха» напал на известного пианиста Луку Сафронова, сына художника Никаса Сафронова, в Петербурге. Мужчина выволок его из машины после спора о месте разрешенной остановки. Об этом говорится в Telegram-канале Baza.
Отмечается, что пианист приехал на выставку своего отца. Утром Сафронов возвращался в отель и заказал машину в одном из сервисов премиальных авто.

Но между ним и водителем автомобиля произошел конфликт из-за места разрешенной остановки. Водитель утверждал, что известный пианист ждал его в том месте, где запрещена остановка.

На что Сафронов ответил, что в этом месте проблем с парковкой нет. Когда выяснилось, что водитель машины не прав, он схватил пианиста за руку и выволок из авто. Иные подробности конфликта в настоящее время неизвестны.

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Мага Анатолия Кашпировского проверят на мошенничество и уклонение от налогов
20 сентября 2024, 10:13

Фото: РИА Новости/Замир Усманов

Мага Анатолия Кашпировского подозревают в мошеннических действиях, а также уклонении от налогов, пишет SHOT. По информации журналистов, на экстрасенса пожаловались в СК участники общественного движения «Сорок сороков». Они потребовали проверки в отношении Кашпировского, поскольку к нему приходят пенсионеры.
Кроме того, по словам активистов, участники так называемых «творческих встреч» должны, по просьбе организаторов, нести с собой хлорку, которая может вызвать аллергию у людей.

Как подчеркивали очевидцы, Кашпировский просит за встречу наличные или перевод на карту.

Накануне сообщалось, что Кашпировский напал на журналистов SHOT после вопроса о хейте.

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#россия
#новости
#криминал
#налоги
#следственный комитет
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К гибели военкора агентства Sputnik Бентли причастны четверо российских военных
20 сентября 2024, 09:34

Фото: iStock/fortton

Четверо российских военных являются фигурантами дела об убийстве корреспондента агентства Sputnik Рассела Бентли в Донецке. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе СК России.
«ГВСУ СК РФ окончено расследование уголовного дела в отношении военнослужащих Вооруженных сил РФ Виталия Вансяцкого, Владислава Агальцева, Владимира Бажина и Андрея Иорданова», — отметили в ведомстве.

По данным следствия, 8 апреля в Донецке военнослужащие Вансяцкий, Агальцев и Иорданов применили к корреспонденту физическое насилие и пытки, что привело к его смерти.

В тот же день Вансяцкий и Агальцев подорвали тротиловой шашкой автомобиль ВАЗ-2115 с телом Бентли. Девятого апреля, по указанию Вансяцкого, военнослужащий той же войсковой части Бажин переместил останки Бентли с места приступления.

Напомним, что Бентли присоединился к ополчению ДНР в 2014 году, вдохновленный мужеством и стойкостью местных жителей. В ходе военных действий он проявлял искреннее сострадание к нуждающимся, собирая средства и передавая гуманитарную помощь пожилым людям, женщинам и детям Донбасса. Кроме того, он неоднократно выражал поддержку российской специальной военной операции на Украине и был награжден орденами ДНР.

В середине апреля Маргарита Симоньян, главный редактор медиагруппы «Россия сегодня», сообщила о гибели 64-летнего корреспондента Sputnik Рассела Бентли, американца с российским гражданством, известного под позывным «Техас».

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#ск рф
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#днр
#сво
#вс рф
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В Подмосковье задержали серийную похитительницу телефонов
20 сентября 2024, 09:33

Фото: iStock/fortton

Женщину, подозреваемую в серии краж мобильных телефонов в Балашихе, задержала полиция, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«Следствие установило, что в одном из кафе на проспекте Ленина женщина проследила, когда одна из посетительниц отвлеклась, залезла к ней в сумочку и вытащила мобильный телефон», — говорится в сообщении.
По записям с камер видеонаблюдения удалось установить личность воровки, её оказалась 33-летняя местная жительница. Женщину задержали в городе Старая Купавна Богородского округа. По данным полиции, задержанная причастна ещё к трём таким же кражам на территории Балашихи, общий ущерб от её действий составил 260 тысяч рублей.

Против задержанной завели уголовное дело по статье «Кража с причинением значительного ущерба».

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#балашиха
#кражи
#телефоны
#полиция
#криминал
#мвд московской области
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