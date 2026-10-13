«Это у меня есть деньги, а ты на мели»: Бен Аффлек отказал сыну в кроссовках за $6000
Бен Аффлек отказался покупать своему 14-летнему сыну кроссовки стоимостью 6000 долларов. Вместо дорогого подарка актёр решил объяснить подростку, что деньги нужно зарабатывать самостоятельно, а не рассчитывать на родительский кошелёк. Об этом сообщает Telegram-канал «Блокнот Старс».
По словам Аффлека, сын попросил приобрести обувь, но отец удивился такой цене и предложил ему подумать, как тот собирается заработать нужную сумму. В качестве примера Бен даже упомянул стрижку газонов.
Когда подросток напомнил, что у семьи есть деньги на такую покупку, актёр ответил прямо: «Нет. Это у меня есть деньги. Ты на мели».
Аффлек решил с ранних лет прививать сыну ответственное отношение к финансам. И, судя по его реакции, даже звёздные дети не всегда могут рассчитывать на исполнение любых желаний.
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