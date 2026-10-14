В небе над Тульской областью сбили более 20 украинских БПЛА

14 октября 2026, 00:46

Миляев: В небе над Тульской областью силы ПВО сбили 26 украинских БПЛА

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Силы ПВО Минобороны России уничтожили 26 украинских беспилотников над Тульской областью. Об этом в своём Telegram-канале сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.