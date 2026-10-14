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В небе над Тульской областью сбили более 20 украинских БПЛА

Миляев: В небе над Тульской областью силы ПВО сбили 26 украинских БПЛА
Фото: iStock/Olena Bartienieva

Силы ПВО Минобороны России уничтожили 26 украинских беспилотников над Тульской областью. Об этом в своём Telegram-канале сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.



Он уточнил, что пострадавших нет. По предварительной информации, разрушений зданий и инфраструктуры на земле также не зафиксировали.

Губернатор призвал местных жителей быть внимательными и сохранять бдительность. Он напомнил, что при обнаружении подозрительных предметов следует немедленно звонить в экстренные службы по телефонам 01, 101 и 112.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

Мария Моисеева

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