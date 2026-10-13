«Я так устала»: дочь Даны Борисовой обвинила мать в избиениях

13 октября 2026, 20:53

Дочь Даны Борисовой заявила о домашнем насилии со стороны матери

Дана Борисова с дочерью (Фото: Instagram* / @danaborisova_official)

19-летняя Полина, дочь телеведущей Даны Борисовой, выступила с серьёзными обвинениями в адрес матери. По словам девушки в соцсетях, между ними происходят конфликты, которые, как утверждает Полина, сопровождаются физическим насилием.





Девушка призналась, что устала от происходящего и хочет, чтобы окружающие узнали её версию событий. Полина заявила, что мать якобы неоднократно применяла к ней силу.



По словам дочери телеведущей, родственникам Борисова описывает ситуацию иначе и утверждает, что сама испытывает страх перед дочерью. Полина, в свою очередь, настаивает, что пыталась лишь удержать мать во время предполагаемых нападений.



Кроме того, девушка рассказала, что не чувствует себя спокойно в собственной квартире. По её утверждению, мать запирает дверь изнутри, из-за чего Полина не может свободно находиться дома. Она также заявила, что обращение в полицию, по её мнению, пока не помогло разрешить ситуацию.





«Мне только исполнилось 19 лет. Я стараюсь встать на ноги», — поделилась Полина.