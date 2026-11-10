В Петербурге голый мужчина на четвереньках ворвался в студию пилатеса
В Санкт-Петербурге голый мужчина напугал сотрудниц студии пилатеса, ворвавшись в помещение на четвереньках. Соответствующие кадры опубликовал телеграм-канал «Mash на Мойке».
Инцидент произошел в студии на Пискаревском проспекте. Мужчина внезапно ворвался внутрь, перепугал сотрудниц и закрылся в туалете, где начал кричать и издавать другие звуки. Пока девушки в спешке собирали вещи, чтобы покинуть помещение, он продолжал буянить.
Позже неадекват решил отправиться на Свердловскую набережную. Там он ползал на четвереньках по проезжей части, пока его не поймали возле бизнес-центра. Один из очевидцев вызвал скорую, после чего нарушителя забрали медики.
Ранее сообщалось, что голый мужчина пытался влезть в окно многоэтажки, но упал в подвал. Спустя некоторое время он самостоятельно выбрался оттуда и начал ломиться в другой подъезд
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