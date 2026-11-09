В Москве попытка заехать в гостиницу закончилась лезгинкой и разбирательством с полицией

09 ноября 2026, 12:43

В «Москва-Сити» водитель протаранил двери отеля и устроил танцы на месте ДТП

Фото: Istock / maxim4e4ek

В деловом центре «Москва-Сити» мужчина попытался попасть в гостиницу самым необычным способом — на автомобиле. Об этом сообщает SHOT.