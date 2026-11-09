В Москве попытка заехать в гостиницу закончилась лезгинкой и разбирательством с полицией
В деловом центре «Москва-Сити» мужчина попытался попасть в гостиницу самым необычным способом — на автомобиле. Об этом сообщает SHOT.
Водитель направил машину прямо к входу и протаранил двери отеля. Однако осуществить задуманное ему не удалось: внутрь здания автомобиль так и не попал.
После столкновения мужчина не стал скрываться и, судя по опубликованной информации, решил продолжить вечер неожиданным выступлением. Он выбрался из машины и начал танцевать лезгинку прямо на месте происшествия. Вместо того чтобы сразу покинуть территорию, водитель устроил импровизированное представление, привлёкшее внимание окружающих.
Необычный финал инцидента, однако, не отменяет последствий столкновения. Теперь мужчине предстоит разбирательство с полицией. Обстоятельства произошедшего и причины, по которым он решил заехать в гостиницу через входные двери, в опубликованном сообщении не уточняются.
Читайте также: