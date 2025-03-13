112: В Махачкале БТР раздавил легковой автомобиль вместе с водителем

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В Махачкале бронетранспортер (БТР) раздавил машину «Лада». Водитель легкового автомобиля погиб, сообщил Телеграм-канал «112».
По информации Baza, инцидент происзошел на Карабудахкентском шоссе.
«Лада» остановилась у пешеходного перехода, а водитель БТР не заметил легковой автомобиль и буквально переехал машину.
Сейчас на месте случившегося работают сотрудники ГИБДД и военной полиции. Причины дорожно-транспортного происшествия еще уточняются.
Ранее сообщалось, что бывшая проститутка нашла киллера для убийства соседки по коммунальной квартире в Питере. Отмечалось, что 59-летняя Галина ранее привлекалась по статье за проституцию.
Женщина проживает в коммунальной квартире с 67-летней соседкой. Женщины постоянно ссорились и даже дрались, а Галина два раза обращалась в полицию с побоями.
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«Лада» остановилась у пешеходного перехода, а водитель БТР не заметил легковой автомобиль и буквально переехал машину.
Сейчас на месте случившегося работают сотрудники ГИБДД и военной полиции. Причины дорожно-транспортного происшествия еще уточняются.
Ранее сообщалось, что бывшая проститутка нашла киллера для убийства соседки по коммунальной квартире в Питере. Отмечалось, что 59-летняя Галина ранее привлекалась по статье за проституцию.
Женщина проживает в коммунальной квартире с 67-летней соседкой. Женщины постоянно ссорились и даже дрались, а Галина два раза обращалась в полицию с побоями.
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Ольга Енгалычева